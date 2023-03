Omaggio a tutte le donne di Riccione

Una serata di musica e parole, un ritratto di città attraverso le storie, le testimonianze, gli aneddoti e le vite vissute dalle donne riccionesi. In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, mercoledì 8 marzo, l’amministrazione comunale di Riccione e la Commissione pari opportunità, in collaborazione con Famija Arciunesa, invitano la cittadinanza a partecipare a una serata evento nella sala Granturismo di piazzale Ceccarini.

La voce della cantante sammarinese Valentina Monetta si alternerà a un carosello di immagini della città, patrimonio dell’archivio fotografico di Famija Arciunesa, e alla voce delle protagoniste della storia della Perla verde dell’Adriatico: le donne che hanno fatto Riccione. "Il nostro turismo è nato dalla generosità delle nostre nonne e Riccione è femmina - afferma la sindaca Daniela Angelini -. L’economia principale della nostra città, il turismo, è fondata sulla vocazione all’ospitalità delle nostre nonne che, mentre i mariti pescatori andavano per mare, accoglievano in casa i bambini affetti da scrofolosi provenienti dalle grandi città. E’ da lì che sono nate locande e pensioni. Riccione è tante cose ma è soprattutto condivisione e bellezza. Abbiamo scelto di donare un momento di riconoscimento ad alcune donne simbolo della nostra città per omaggiarle tutte".