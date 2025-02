Omaggio alla Riviera: al Peter Pan si balla con ‘Rimini Bellissima’

Il Peter Pan balla sulle note di Rimini bellissima, per omaggiare la Riviera e le sue famose notti di divertimento e svago. Nella discoteca sulle colline di Misano questa sera va in scena tutto ciò che significa Rimini, la capitale del turismo balneare italiano e internazionale e il simbolo indiscusso del divertimento in ogni sua forma e declinazione. Un tuffo nel nobile passato della Riviera, per non dimenticare dove tutto è iniziato e soprattutto dove tutto continua, in un viaggio attraverso musica, spettacolo ed energia pura, pronta a trasformare il locale in un palcoscenico indimenticabile. La lingua che si parlerà in pista è quella della musica commerciale e della house, in una fusione perfetta con l’atmosfera glamour del Peter Pan. La parola d’ordine sarà svago ed evasione, un po’ come lo spirito che pervade sempre Rimini e che la discoteca non dimentica mai di omaggiare, con questo ed altri appuntamenti come Tutta Riccione e Art meets Art.

Nella stagione 2025 il Peter Pan il venerdì alterna diversi format quali Clorophilla, 90 Wonderland e Riviera Boho, con una serie di ospiti speciali pronti a dare spettacolo. C’è poi ristorante interno, Asian Lounge e tante altre novità che da sempre caratterizzano il locale romagnolo. Il sabato è invece il turno dell’appuntamento con uno dei marchi di fabbrica del locale, il Vida Loca. Tra i prossimi eventi in calendario al Peter Pan c’è 90 Wonderland Super Carnival Edition, venerdì 28 e Tutta Riccione il 7 marzo.

f. t.