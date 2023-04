Omaggio poetico a Giovanni Morigi

’L’itinerario del Cuore’, ultimo libro di poesie di Caterina Tisselli, è stato presentato alla Galleria D’arte Morigi’s Point di Bellaria dove la Tisselli, dopo aver declamato sue poesie, ha ricordato con un tributo alla memoria "la vita le opere e l’impegno svolto per numerosi eventi scolastici, per il carnevale e didattici a favore della comunità bellariese dal pittore Giovanni Morigi". Commozione per il folto pubblico, della moglie Irma Paganelli e della figlia Serena, che ha collaborato attivamente per anni con il padre Giovanni per l’allestimento delle mostre di pittura Italia e all’estero. Omaggio finale a Morigi con una poesia dialettale intitolata ’La Puràza’ che il pittore aveva scritto per la moglie Irma.