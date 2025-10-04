Omar ha trovato la Ricetta della felicità

Con la sua spontaneità e capacità interpretativa ha subito conquistato la simpatia del pubblico. Omar Diagne, 23enne riccionese, modello, già giocatore di basket, ha debuttato come attore nella serie televisiva La ricetta della felicità diretta da Giacomo Campiotti, in onda con successo il giovedì sera su Rai 1, dove interpreta Ahmed, studente svogliato. Nel cast importanti protagonisti come Cristiana Capotondi, Lucia Mascino, Flavio Parenti, Valeria Fabrizi, Eugenio Franceschini e Andrea Roncato. Coprodotta da Rai Fiction-Stand by la serie, che in otto episodi trasmessi in quattro serate è ambientata in riviera dai lidi ravennati a Riccione, ruota attorno a una famiglia allargata, una milanese piena di energia, una romagnola doc e un marito scomparso.

Omar, com’è approdato sul set?

"Prima d’ora non avevo fatto alcunché per cinema e tv, solo moda. Per caso un amico mi ha detto: perché non provi a fare l’attore? Ho così partecipato al casting dell’agenzia di Vania Arcangeli e il provino è andato a buon fine. Mi hanno dato il copione, ho studiato un po’, finché mi sono ritrovato sul set con attori fantastici, che da piccolo guardavo in tv. Incredibile. Le cose più belle accadono per caso".

Un debutto con un ruolo interessante.

"Doveva trattarsi di una comparsa, una scena che avrei dovuto fare a Rimini, mi hanno poi detto che ero piaciuto al regista (che ha diretto fiction di successo come Braccialetti rossi, ndr) per cui insieme a Nicky Passarella e a Emma Benini sono diventato uno dei protagonisti".

Qualche retroscena?

"All’inizio mi muovevo come fossi in un video di moda, per una settimana ho dovuto imparare a destreggiarmi sul set. In scena dovevo poi guidare una moto con le marce, che non sapevo guidare, ho dovuto far pratica per due giorni".

Cosa si porta dietro di questa esperienza?

"La vitalità degli attori, Mascino e Capotondi, formidabili, come pure Roncato e la Fabrizi che, nonostante i suoi 89 anni ha un’incredibile forza. Hanno tanta energia, sono gli occhi a parlare. Quest’esperienza mi ha cambiato, per cui penso di continuare a studiare recitazione e poi sul set mi sono pure divertito".

Ha 23 anni, ma diverse esperienze.

"Ho lavorato come modello e per alcuni periodi sono stato a Barcellona, Shanghai e Tokio. Per sette anni ho pure giocato a basket, mia grande passione. Di recente ho partecipato al casting per un film televisivo sul basket, spero vada bene".

La famiglia che dice?

"Sono tutti contenti, a partire dai miei genitori Adam e Tania. Tifano per me anche le mie sorelle, Marie Diagne e Lea, e i miei amici".

Nives Concolino