Ombrelloni aperti fino a ottobre: "Ci siamo, ma gli hotel chiudono"

Tutti aperti fino alla fine del mese, poi si vedrà. Gli stabilimenti balneari riccionesi tirano la volata di settembre spinti da un meteo in stato di grazia. "Gente ancora ce n’è, per oggi. Poi le prenotazioni sono quelle che sono, comunque noi stiamo aperti e offriamo il servizio per chi vuole trascorrere la giornata in spiaggia", premette il presidente della cooperativa bagnini Diego Casadei. Oggi termina il servizio di salvamento. Le scuole sono riprese. Ma in città tanti hotel proseguono con la stagione e molti clienti non rinunciano a stendersi sul lettino o a farsi un tuffo in acqua.

"Non tutto il litorale è uguale. Ci sono zone dove si lavora di più e altre dove la stagione è ormai conclusa – continua Casadei – Molto dipende dalle strutture ricettive che hai alle spalle. Parecchi hotel hanno già chiuso e questo non aiuta. Comunque sia, noi in spiaggia ci siamo e offriamo il servizio". Allungare la stagione significa anche avvicinarsi a quello che i bagnini chiamano ’Mare d’inverno’. È stata la stessa cooperativa bagnini a chiedere al commissario di ripetere il bando invernale, ottenendo una risposta affermativa. Le aree gioco saranno così fruibili anche in inverno e ci sarà la possibilità di aprire il chiringuito offrendo un’opportunità sulla sabbia anche in autunno e nella prima parte della primavera, mentre i più coraggiosi potrebbero aprire a Natale.

Intanto a nord e a sud, dove la maggioranza degli hotel ha chiuso, si tirano le somme. "Finché c’è gente noi ci siamo – premette Fausto Ravaglia del Marano Beach – Ma gli hotel hanno chiuso e qui al Marano anche i locali". Basta beach party al Samsara, serate all’Operà, Mojito e Hiperbeach. "Difficile stare aperti a lungo. Il ’Mare d’inverno’ sicuramente è una bella idea, ma bisogna creare le premesse perché funzioni. Col prossimo piano dell’arenile va prevista la possibilità di individuare un’area di spiaggia ben definita dove concentrare il ’Mare d’inverno’. Allora ci sarebbero le condizioni per creare un luogo attrattivo con servizi, spa, cupole e altro ancora. Una spiaggia capace di lavorare anche in inverno"

a.ol.