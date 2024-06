Ombrelloni aperti per il nuovo bagno di Mattia Zaccagni

Ieri pomeriggio a Bellaria ha fatto gol l’Esotica Zac 20. Lo stabilimento ha infatti aperto ufficialmente la sua prima stagione estiva nel pomeriggio di ieri, al calar del sole. Un brindisi inaugurato dallo stesso Mattia Zaccagni, calciatore bellariese della Lazio e della Nazionale, diventato proprietario dello stabilimento nel luglio dello scorso anno. L’estate scorsa, infatti, la famiglia Zaccagni riuscì a vincere il bando comunale di affidamento di concessione del bagno 33, rimasto dal 2021 al 2023 senza un vero gestore a causa della morte dello storico titolare Andrea Berto. Sono tante le iniziative della famiglia del calciatore su questo stabilimento diventato di loro proprietà ufficialmente a partire solo da gennaio di quest’anno. Dall’idea di una spiaggia più inclusiva, sicura e adatta a tutti a uno stabilimento balneare totalmente ‘green’ attento dunque alla propria ecosostenibilità. Ma non solo. In cantiere tanti progetti per rendere attiva l’Esotica Zac 20 non solo in questi mesi estivi, ma anche nei periodi invernali. Una vera e propria operazione di ‘destagionalizzazione’ che potrà vedere protagonista il bagno del calciatore per tutto l’anno. E chissà che anche questa mossa non faccia rete.

Aldo Di Tommaso