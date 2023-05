Ombrelloni più vicini Si ‘allunga’ il salvataggio

Servizio di salvamento allungato fino al 17 settembre, come nel resto della provincia. Distanze minime tra ombrelloni ridotta, con la metratura che scende da 12 metri quadri indicati dalla Regione a 9,50 possibili, "per chi lo vorrà, alla luce dei recenti fenomeni erosivi". Sono i punti chiave dell’ordinanza balneare integrativa del Comune di Bellaria Igea Marina. Dopo il pressing dei sindacati sul Comune, che nelle scorse settimane avevano chiesto anche alla città di Panzini di allungare la durata del servizio di salvamento come altrove in Riviera, è stata aggiunta una settimana in più.

L’ordinanza recepisce e declina - secondo i margini di discrezionalità contemplati - quanto messo nero su bianco dalla Regione. Un’ordinanza integrativa, "di concerto con la cooperativa bagnini, perfezionata a margine della riunione avuta con l’assessore regionale Andrea Corsini, in cui sono stati definiti gli opportuni aggiustamenti legati agli straordinari, a tratti drammatici, eventi meteorologici di questi giorni, per consentire a tutti gli operatori di sistemare quanto compromesso dall’alluvione e presentare una spiaggia accogliente". "La superficie minima richiesta sotto ogni ombrellone – chiarisce il Comune, che inizialmente aveva stabilito di 10,50 metri quadrati a fronte dei 12 indicati dalla Regione – è stata ulteriormente ridotta, per chi lo vorrà, a 9,50. Una decisione di buon senso. Un distanziamento da paletto a paletto che ancora consente adeguati standard di comfort, ma che al contempo va incontro alle esigenze di operatori alle prese con forte erosione e una riduzione, in alcuni casi notevole, delle porzioni di spiaggia". Per il resto tutto confermato: aperture dei bagni dalle 6,30 (non oltre le 7,30), lettini e attrezzature utilizzabili fino alle 20,30; per i chioschi bar apertura fino all’una di notte. "Confermata anche la possibilità del delivery in spiaggia – chiosa il sindaco – e dell’attività di merchandising, con l’importante novità della pesca sportiva, ora autorizzata in alcune porzioni della zona coloni per arricchirie l’offerta turistica".

Mario Gradara