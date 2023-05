"Ombrelloni stagionali, cattolichini snobbati"

Pochi ombrelloni stagionali per le famiglie cattolichine in spiaggia? Ad innescare la polemica di inizio stagione ci hanno pensato alcune giovani famiglie scrivendo al Carlino per rimarcare che si sono viste negare dal loro solito storico bagnino l’ombrellone "stagionale" per mancanza di spazio. E così l’amarezza le ha portate a segnalare l’accaduto. La Cooperativa Bagnini, ora, però, conferma che potrebbero sorgere alcuni disagi di questo tipo sulle spiagge della Regina a maggior densità alberghiera: "Purtroppo può accadere che in alcune spiagge – conferma Roberto Baldassarri, presidente della Cooperativa Bagnini di Cattolica – ci sia difficoltà a poter garantire l’ombrellone stagionale a famiglie locali, specie dove vi sono già importanti contratti con gli hotel e vi sono pure innumerevoli hotel alle spalle dello stesso stabilimento balneare. Ma non creiamo inutili polemiche però, il posto c’è per tutti, magari chi è del posto si deve spostare solo di qualche centinaio di metri".

I bagnini spiegano ancora meglio: "Per il bene di tutto il nostro indotto turistico – continua Baldassarri – non possiamo permetterci di lasciare senza ombrellone una famiglia che prenota l’hotel a luglio o agosto ed è in vacanza per una settimana appena, mentre per i turisti locali non è difficile spostarsi di qualche centinaio di metri restando sempre a Cattolica. Magari,per esempio, da una spiaggia a Nord del pontile di via Fiume, in zona Ponente, ci si può recare ad una spiaggia in area lungomare zona Levante, con minor densità alberghiera. Chiediamo solamente un po’ di comprensione a tutti, e magari ogni bagnino, una volta contattato, potrà collaborare a sua volta con i colleghi per trovare una sistemazione comunque adeguata ed all’altezza delle aspettative della famiglia locale".

Ma resta il fatto che i clienti del posto sono rimasti piuttosto sorpresi in modo negativo ed hanno scritto al nostro giornale: "Ci dispiace – scrivono le giovani famiglie – perchè nella nostra bella "Romagna in fiore" non sempre, dunque, tutto è cosi rosa e fiori. Andando a prenotare i nostri soliti ombrelloni stagionali al solito stabilimento balneare, come facciamo ormai da anni, ci siamo sentiti rispondere che non c’era piu’ la disponibilita’. Peccato, anche se abbiamo comunque trovato chi ci ha accolti. Ne siamo ben contenti perchè qualcuno pensa ancora pure al cittadino".

Luca Pizzagalli