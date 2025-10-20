Omicidio a Istanbul. La mamma di Mattia:: "La sua vita diventerà un cartone animato"

Domani sarà il giorno della verità. Al tribunale di Istanbul è attesa la sentenza per l’omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, il figlio dello chef misanese Andrea e della violoncellista Yasemin Akincilar, accoltellato alla fine di gennaio a soli 14 anni in un mercatino della capitale turca, dove si era recato per comprare degli accessori per lo skateboard. Quattro i minorenni imputati, accusati a vario titolo di omicidio premeditato e favoreggiamento. Il pubblico ministero ha chiesto 24 anni per tutti. L’ultima udienza, la quinta, si è chiusa in un clima rovente. La madre della vittima – figlia e artista della scena musicale turca – è scoppiata in lacrime e ha urlato verso i giovani accusati. Proprio la madre di Mattia, in questi giorni, è tornata a parlare con i media turchi, raccontando aver ricevuto diverse proposte per trasformare la vita del figlio in una serie animata dedicata ai ragazzi. Proposte che ha deciso di accettare. Le sue parole, riportate fedelmente dai media, sono diventate virali: "Siamo in trattativa con alcune emittenti televisive. Abbiamo ricevuto offerte per raccontare la vita di Ahmet in un cartone animato e le abbiamo accettate. Spero di fare la voce fuori campo". "Il mio obiettivo - ha aggiunto la madre della giovane vittima - è impedire che altri bambini vengano privati della loro vita. Prego per Ahmet ogni giorno". Nelle scorse settimane il Comune di Misano aveva deciso di intitolare una sala della biblioteca comunale al figlio dello chef. Un’iniziativa simile è stata replicata anche in Turchia, questa volta in un parco della città di Gölcük, dove dai giorni scorsi campeggia un’insegna nuova. "Mattia Ahmet Minguzzi Skate Park". Il vecchio ingresso è stato smontato e sostituito con un portale in metallo che riporta il nome del ragazzo. Un omaggio alla memoria di Mattia, grandissimo appassionato di skateboard. Dentro, sui muri, un enorme graffito con il suo volto, realizzato dal collettivo "sokaksanaticom". Il posto dove lui avrebbe voluto andare a sfrecciare sulle rampe, ora è diventato un monumento. In Turchia lo chiamano "il parco che piange e sorride". Il processo, intanto, è arrivato al momento della decisione. Inizialmente gli imputati erano due, poi gli inquirenti hanno identificato altri due ragazzi che, pur non avendo inferto materialmente le coltellate mortali, avrebbero agito in accordo con gli aggressori, trattenendo la vittima o favorendo la fuga. Un concorso pieno, secondo la Procura. I legali della famiglia hanno chiesto una condanna severa, non solo per punire chi ha ucciso, ma per dare un messaggio a tutti gli adolescenti turchi e non solo. La speranza dichiarata dai familiari è che "nessuno sfugga alle proprie responsabilità". Prima dell’estate, la polizia turca aveva anche arrestato 8 persone, tutte accusate di aver minacciato la famiglia Minguzzi e il loro avvocato. Pressioni e minacce che hanno colpito in maniera sistematica, al punto da spingere la polizia turca ad aprire un dossier rubricato come "crimine organizzato". Un altro arresto era avvenuto lo scorso 15 aprile, quando un uomo di 67 anni è stato arrestato e rinviato a giudizio (rischia 4 anni) con l’accusa di aver sradicato i fiori e violato la tomba del giovane Mattia.