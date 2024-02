Omicidio del parà, assolto Antico. Militare scagionato pure in appello

Confermata in appello l’assoluzione per Andrea Antico, residente a Montescudo - Monte Colombo, uno dei tre ex commilitoni di Emanuele Scieri accusati dell’omicidio del 26enne siciliano, parà della Folgore, trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto 1999. Il processo si è svolto con rito abbreviato. Il pg Luigi Bocciolini aveva chiesto la condanna a 17 anni e mezzo per Antico. L’accusa ha invece rinunciato all’appello, per intervenuta prescrizione, per altri due imputati che avevano scelto il rito abbreviato, l’ex comandante della Folgore Enrico Celentano e Salvatore Romondia, accusati di favoreggiamento, anche loro assolti in primo grado. Nel luglio 2023 sono stati condannati invece gli altri due commilitoni: 26 anni a Alessandro Panella e 18 anni per Luigi Zabara al quale è stata riconosciuta dalla corte d’assise di Pisa una ridotta partecipazione all’evento. Secondo gli avvocati della difesa, Fiorenzo ed Alberto Alessi del foro di Rimini, quella sera Antico non sarebbe stato presente alla caserma Gamerra. Durante le arringhe, i legali hanno puntando il dito sull’attendibilità del testimone chiave dell’accusa, il commilitone Meucci, offrendo anche quelle definite prove logiche sulla abitudini del loro assistito che non avrebbe avuto ragioni, durante la licenza, per trovarsi ancora lì, nella notte incriminata. Opposto il parere della Procura, secondo qui quella notte, c’era anche Antico. Quest’ultimo, nel corso delle diverse udienze che si sono svolte, ha più volte ribadito di non trovarsi a Pisa quando Scieri fu ucciso, e neppure tre giorni dopo, quando fu ritrovato il cadavere. Era partito per una licenza terminato il servizio.