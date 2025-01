Omicidio di Pierina. Louis vince in Cassazione. Si ridecide sul carcere

di Francesco ZuppiroliRIMINIPiù di sei mesi. Sono più di sei mesi che Louis Dassilva guarda il mondo da dietro le sbarre del carcere di Rimini. Dove si trova ristretto come unico indagato per l’omicidio della povera Pierina Paganelli: l’anziana assassinata a coltellate nel seminterrato di casa, in via del Ciclamino, la sera del 3 ottobre 2023. Sei mesi di buio attraverso i quali ora il 34enne senegalese sembra però intravedere una luce di libertà. Uno spiraglio, aperto come uno squarcio sulla tela accusatoria dalla Suprema Corte di Cassazione, che ieri si è pronunciata annullando l’ordinanza del tribunale del riesame di Bologna e rinviando innanzi allo stesso per un nuovo giudizio sull’ordinanza di custodia cautelare impugnata dagli avvocati di Dassilva.

La misura per effetto della quale Louis si trova in carcere e dove comunque rimane tuttora ristretto, dal momento che l’annullamento della Cassazione è arrivato in subordine a un rinvio. Un rimpallo giudiziario per cui si attende ancora l’ufficialità, ma che se così confermato rimescola una volta in più il mazzo di carte dell’inchiesta in mano alla procura. Non è ancora noto cosa abbia portato di preciso la Cassazione a ordinare il nuovo rinvio al Riesame e lo sarà più chiaro solo una volta che verranno depositate e rese note le motivazioni della decisione. È possibile che gli ermellini abbiano premiato la richiesta della difesa di Dassilva di considerare una parziale mancanza di motivazioni da parte del Riesame, che il 9 settembre scorso confermò il carcere per Louis. E contestualmente potrebbe aver avuto un ruolo anche la omessa trasmissione al Tribunale di alcuni documenti video relativi alla cam3: la telecamera che secondo la procura avrebbe ripreso Dassilva tornare a casa la sera dell’omicidio. Per la difesa dell’indagato – avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri – sarebbe proprio in quei 18 video la possibilità di provare che la sera del 3 ottobre 2023 alle 22.17 l’uomo che si vede nel filmato della cam3 potrebbe essere un altro condomino di via del Ciclamino e non Dassilva.

"Mi sembra una decisione più che oculata e corretta, perché la custodia cautelare di Dassilva era stata disposta basandosi fondamentalmente su due cose: la prima era eventualmente il riscontro di Dna, per cui abbiamo chiesto l’incidente probatorio, e la seconda era il suo passaggio davanti alla cam3, che stava ad indicare che lui a quell’ora lì era uscito di casa e quindi non era più valido il suo alibi. Ma queste due cose sono entrambe cadute". Ha commentato così il pronunciamento della Cassazione la genetista forense Marina Baldi, in qualità di consulente, insieme alla criminologa Roberta Bruzzone, di Louis Dassilva. Nei confronti dell’unico indagato per omicidio volontario pluriaggravato infatti nei giorni scorsi era già arrivata un’altra buona notizia dagli esiti degli accertamenti irripetibili compiuti sui reperti isolati dalla Scientifica sulla scena del crimine. Il Dna di Louis non era emerso sugli indumenti di Pierina, con risultati arrivati in sede di incidente probatorio e quindi utilizzabili direttamente durante un possibile processo.

C’è però un altro incidente probatorio in essere. Cruciale. Per i cui sviluppi bisognerà attendere la metà di febbraio, quando si terrà l’esperimento giudiziario della camminata di Dassilva sotto la cam3 della farmacia San Martino. La stessa telecamere che secondo la procura avrebbe ripreso il senegalese passare in via del Ciclamino pochi minuti dopo aver compiuto il delitto. La stessa telecamera che invece, per i legali di Louis, immortalerebbe un altro condomino: il quale sarà chiamato a propria volta a transitare sotto l’occhio elettronico per i confronti del caso.