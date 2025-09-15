Omicidio di Pierina, via al processo per Louis Dassilva. I figli della donna: "Vederlo in aula ci provoca rabbia"

Parte oggi il processo a Louis Dassilva, l’unico imputato per il delitto di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023 nel garage di casa con 29 coltellate. Sono 124 i testimoni sulla lista della Procura, 145 quelli dei legali di Dassilva, di cui un centinaio in comune. In cima alla lista di accusa e difesa Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex amante di Louis: la sua testimonianza contro Dassilva è tra gli elementi principali su cui si basa l’indagine. In aula oggi ci saranno anche Giuliano (ex marito di Manuela), Giacomo e Chiara, i figli della vittima. Che dicono: "Per noi Dassilva è l’uomo accusato di avere ucciso nostra madre. Il pensiero di guardarlo oggi negli occhi come potrebbe averlo guardato lei quella terribile notte, ci provoca un misto di rabbia e angoscia". I figli sono convinti della sua colpevolezza, "ma sperare che confessi, arrivati a questo punto, è un’utopia".