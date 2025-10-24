Omicidio di Guerrina, 650mila euro ai familiari da padre Graziano

Rimini, 24 novembre 2025 – È di 650mila euro circa la cifra fissata come risarcimento danni da parte di ‘padre Graziano’, alias Gratien Alabi, nei confronti delle sorelle e dei nipoti di Guerrina Piscaglia, la casalinga di Novafeltria uccisa e fatta sparire dal suo parroco nel maggio del 2014 a Ca’ Raffaello, frazioncina nel comune di Badia Tedalda in provincia di Arezzo. Così ha stabilito il tribunale toscano in sede civile dopo che nei mesi scorsi era già arrivata la disposizione di un risarcimento per una cifra analoga, circa 600mila euro, nei confronti del marito di Guerrina, Mirco Alessandrini.

Le cause, che avevano messo nel mirino anche la stessa Chiesa, nella fattispecie la Diocesi locale, hanno però portato al risarcimento da parte del solo Padre Graziano, che nel 2019 è stato condannato in Cassazione a 25 anni di reclusione per omicidio e soppressione di cadavere (il corpo della Piscaglia non è stato mai ritrovato).

Per il tribunale civile aretino infatti l’omicidio Piscaglia non sarebbe stato agevolato o reso possibile dalle funzioni pastorali e il parroco di nazionalità congolese Gratien Alabi – che sta scontando la pena nel carcere di Rebibbia –, né l’ex parroco avrebbe agito sfruttando la propria posizione e non c’è prova che l’uomo abbia avuto un qualunque vantaggio dalla propria funzione nel mettere in pratica il disegno criminoso. Ecco perché, come nella prima causa civile da parte di figlio e marito della 49enne, a risarcire il danno dovrà essere il solo ex parroco di Ca’ Raffaello.

Quello arrivato in questi giorni dal Tribunale di Arezzo rappresenta un ulteriore tassello nel mosaico del giallo di Guerrina, cominciato il primo maggio del 2014 quando appunto la Piscaglia aveva 49 anni. Quando la donna uscì dalla propria casa dopo pranzo per incontrarsi con il religioso poi condannato per il suo omicidio e non tornò più indietro: scomparendo per sempre.

Secondo la sentenza definitiva, pronunciata in Cassazione nel 2019, fu proprio padre Gratien ad avere eliminato Guerrina Piscaglia, casalinga originaria di Novafeltria, perché diventata scomoda dopo una relazione, documentata da migliaia e migliaia di elementi tra cui sms e contatti telefonici scambiati. Una condanna, quella a padre Graziano, incentrata tutta sugli spostamenti rilevati dalle celle telefoniche dei due, e sugli errori commessi nel digitare messaggi con il cellulare di Guerrina (mai ritrovato) per depistare le indagini.