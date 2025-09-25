Omicidio Kirk, la richiesta di FdI : "In consiglio un minuto di silenzio"

Un minuto di silenzio per commemorare la morte di Charlie Kirk. Arriva anche nel consiglio comunale di Rimini la richiesta presentata da Fratelli d’Italia per ricordare Kirk, l’attivista politico della destra conservatrice americana ucciso con un colpo d’arma da fuoco durante un incontro con gli studenti nel campus della Utah Valley University, a Orem, negli Stati Uniti. L’omicidio ha valicato i confini degli Stati Uniti divenendo un caso politico internazionale. Ora Carlo Rufo Spina, consigliere di FdI, lo porta nel consiglio comunale riminese. La richiesta presentata alla presidente Giulia Corazzi suona così: "Chiedo di disporre, in apertura della seduta del consiglio comunale (atteso questa sera ndr), un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk... Riteniamo che un momento di raccoglimento, nel solco della tradizione di questo consiglio, rappresenti un segno di rispetto e di ferma condanna di ogni forma di violenza politica per affermare che la libertà di parola e il diritto al dissenso rappresentano valori universali e pilastri insostituibili della democrazia". Fratelli d’Italia si era mossa allo stesso modo anche in Assemblea regionale vedendosi riconoscere il minuto di silenzio nella seduta del 16 settembre. Situazioni simili si sono già viste in altri consigli comunali, da Forlì a Riccione. E a Rimini non dovrebbe incontrare ostacoli. "Deciderà la presidente – premette Matteo Petrucci, capogruppo del Pd – personalmente ritengo che ogni vita ha un valore, e quando viene tolta è un dramma. Non ci sarà alcuno scontro. Certo è che non stiamo parlando di una persona collegabile alla nostra vita cittadina. Se vogliamo ricordare le vittime di violenze per avere manifestato le proprie idee questo vale poi per tutti, anche per la speaker democratica uccisa in precedenza, ad esempio. Detto questo, il minuto di silenzio non significa santificare alcuno". a. ol.