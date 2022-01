Rimini, 12 gennaio 2022 - Violento omicidio all'alba di oggi a Misano Adriatico, nel Riminese, dove un uomo intorno alle 6.30 è stato barbaramente ucciso a con un corpo contundente, probabilmente una mazza di legno o una spranga di ferro, da un cittadino di origine straniera residente da anni in Romagna.

Il presunto aggressore è stato arrestato da carabinieri di Riccione. L'aggressione è avvenuta nei pressi del depuratore di Misano Adriatico.

La vittima era un 51enne originario della provincia di Potenza, residente in un'abitazione concessa in uso su area comunale. Sarebbe stato colpito svariate volte al capo con una spranga di ferro o legno. A chiamare i carabinieri un vicino di casa dopo aver sentito due persone urlare.

Fermato e interrogato uno straniero, residente in zona. Secondo gli investigatori l'aggressione non è stata a scopo di rapina. Nella zona sono ospitate alcune persone in difficoltà economiche