Omicidio Paganelli. Anche Manuela e Loris tra i 145 testimoni. Dassilva sfida l’accusa

Saranno 145 i testimoni chiamati dalla difesa di Louis Dassilva, il 35enne senegalese detenuto con l’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023. Gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi hanno depositato sabato scorso la lista in tribunale a Rimini, dove il 15 settembre si aprirà il processo davanti alla Corte d’Assise. Dassilva si trova in carcere dal 16 luglio 2024: secondo la Procura, rappresentata dal sostituto procuratore Daniele Paci, e la squadra mobile di Rimini, sarebbe lui l’autore del delitto compiuto nel garage di via del Ciclamino, dove la 78enne pensionata trovò la morte due anni fa, uccisa da 29 coltellate.

Gli inquirenti ritengono che il movente sia di natura passionale, legato a una relazione extraconiugale tra Dassilva e la nuora della vittima, Manuela Bianchi. Proprio Manuela e il fratello Loris compaiono tra i testimoni indicati dalla difesa, insieme ad alcuni membri dei Testimoni di Geova della congregazione frequentata da Pierina. Per i legali Fabbri e Guidi, soprattutto la nuora potrebbe avere ancora elementi importanti da riferire ai giudici, mentre non è escluso – secondo la linea difensiva – un possibile coinvolgimento del fratello Loris nella vicenda.

Spetterà ora al tribunale decidere sull’ammissione dell’intera lista: i 145 nominativi potrebbero infatti essere ridotti, considerando che la testimonianza di Manuela Bianchi in incidente probatorio era durata già tre giorni. È prevedibile che la Procura chieda di non riascoltare la donna, indagata a sua volta per favoreggiamento nei confronti di Dassilva. Protezione di se stesso, della propria stabilità familiare e del matrimonio, ma anche della propria amante, Manuela Bianchi, prossima ormai ad essere scoperta da Pierina: queste le motivazioni che, secondo il pm Paci e gli investigatori, avrebbero spinto Dassilva a mettere in atto l’aggressione.

La svolta decisiva, dopo mesi di indagini serrate, accertamenti, perizie e interrogatori, è arrivata con le dichiarazioni di Manuela, ex amante clandestina di Louis. Bianchi, ritrattando l’iniziale versione fornita agli inquirenti, ha infatti collocato il senegalese sul luogo del delitto la mattina del 4 ottobre 2023. Lo scorso 14 luglio il gup Raffaele Deflorio ha firmato il decreto di rinvio a giudizio. Dassilva comparirà in aula con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

"Questa difesa prende atto del deposito della lista testi e attende con fiducia le determinazioni della Corte – dicono Nunzia e Davide Barzan, consulenti di Manuela Bianchi –. In relazione alla richiesta di nuova escussione della signora Bianchi, si evidenzia come la stessa sia già stata sentita in sede di incidente probatorio per tre giornate consecutive, rendendo dichiarazioni ritenute coerenti e prive di contraddizioni."

Il processo si preannuncia lungo e complesso, anche per l’elevato numero di testimoni e consulenti che verranno ascoltati. La Corte d’Assise dovrà valutare non solo la ricostruzione della Procura, ma anche le possibili piste alternative che la difesa intende sollevare, compreso il presunto ruolo di altre persone vicine alla vittima. Ogni udienza sarà cruciale per delineare il quadro probatorio, e non si esclude che emergano nuove rivelazioni in grado di incidere sugli equilibri processuali. L’attenzione resta altissima a Rimini, dove l’intera comunità segue con apprensione una vicenda che ha profondamente scosso il tessuto sociale e familiare del quartiere.

Lorenzo Muccioli