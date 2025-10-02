Due anni dall’omicidio Paganelli. Intrighi, passioni e segreti: chi ha ucciso davvero Pierina?

Rimini, 3 ottobre 2025 – Erano le 22.06 del 3 ottobre 2023. Una sera come tante, in via del Ciclamino, dove tra i palazzoni alla periferia di Rimini le temperature ancora miti di quell’accenno di autunno rendevano l’aria della sera ancora di quel fresco tollerabile, quasi piacevole. Erano le 22.06 quando sulla soglia dell’imbocco sotterraneo che porta ai garage del civico 31, una Panda rossa rincasava con alla guida una 78enne di ritorno da un incontro di preghiera con i Testimoni di Geova. Pochi minuti. Istanti terribili e necessari per raggiungere il proprio box, scendere dall’auto, chiudere la basculante ed andare incontro alla propria morte.

Erano le 22.13 del 3 ottobre 2023, due anni fa esatti, quando quell’anziana 78enne venne uccisa con 29 coltellate oltre la porta tagliafuoco del seminterrato, dando inizio ad una delle indagini più lunghe e articolate degli ultimi anni. Dando inizio all’inchiesta che, di lì a poco, avrebbe poi popolato i salotti televisivi, le prime pagine dei giornali e i luoghi di discussione fisici e online di tutta Italia come ’il giallo di Pierina Paganelli’. Due anni sono trascorsi dall’omicidio della povera Pierina. Dalla morte violenta di quell’anziana prima così dedita a una vita ritirata, senza mai dare nell’occhio. E poi, dopo la morte, divenuta invece arcinota quasi ad essere un personaggio di un Cluedo più grande di lei, che con il passare dei mesi e il procedere delle indagini ha annesso sempre più protagonisti, pur mancando ancora oggi l’arma del delitto.

Un giallo, quello di Pierina, che è divenuto quasi il metronomo della cronaca del Paese, con un interessamento a tratti morboso per le sfumature private che si celavano nelle pieghe del delitto. Dalle frizioni tra la famiglia Bianchi e Paganelli, al misterioso incidente del figlio Giuliano Saponi e la relazione extraconiugale tra la nuora Manuela Bianchi, colei che il 4 ottobre 2023 trovò per prima il cadavere della Paganelli, e il vicino di casa Louis Dassilva. Proprio Dassilva, il 35enne senegalese vicino di casa di Pierina, è oggi alla sbarra con l’accusa di avere ucciso l’anziana di 78 anni nel seminterrato di via del Ciclamino. Per la procura di Rimini, due anni fa sarebbe stato proprio Dassilva, per proteggere la propria relazione con la Bianchi e sé stesso, ad accoltellare a morte la Paganelli. Un’accusa che il 35enne ha sempre rigettato al mittente e su cui verte il processo che si è aperto nelle scorse settimane e che dal prossimo 20 ottobre continuerà per cercare di rispondere alla domanda che è rimasta e resta tuttora senza la risposta della Giustizia: chi ha ucciso due anni fa Pierina Paganelli?