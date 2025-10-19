Omicidio Pierina, Dassilva torna in aula. La difesa: “L’interrogatorio di Manuela non è valido”

Rimini, 20 ottobre 2025 – Oggi, in Corte d’Assise a Rimini, si terrà la seconda udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage condominiale di via del Ciclamino. Al banco degli imputati ci sarà Louis Dassilva, 35 anni, vicino di casa della vittima ed ex amante della nuora. È il solo accusato del delitto, detenuto in carcere dal luglio 2024, e intorno al suo nome si concentrerà quasi interamente la giornata processuale.

Il collegio giudicante dovrà pronunciarsi sulle quattro questioni preliminari sollevate dalla difesa di Dassilva - avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri che contesta in modo sostanziale il percorso con cui si è arrivati al rinvio a giudizio.

La prima riguarda l’incidente probatorio di Manuela Bianchi, la nuora della vittima e amante clandestina di Louis. Secondo i legali di Dassilva, l’interrogatorio non sarebbe valido perché ne esiste soltanto la trascrizione testuale e non la videoregistrazione integrale.

La seconda eccezione punta dritto al rinvio a giudizio, contestandone la validità in quanto la Procura non avrebbe messo a disposizione tutte le intercettazioni rilevanti, comprese quelle che coinvolgerebbero anche Giorgia Saponi, la nipote della vittima.

La terza questione sollevata riguarda le aggravanti di crudeltà e premeditazione, che la Procura (pm Daniele Paci) ha inserito nel capo d’imputazione. Infine, la quarta eccezione riguarda ancora il tema delle intercettazioni, contestando la mancata consegna di ulteriori porzioni di dialoghi registrati.

Spetterà quindi ai giudici decidere se rigettare queste eccezioni – come richiesto dalla Procura – o se accoglierle in tutto o in parte. Solo dopo tale passaggio si potrà procedere alla calendarizzazione delle udienze successive e all’ammissione delle liste testimoniali.

Nel frattempo la vicenda che ruota attorno all’omicidio di Pierina si arricchisce di un nuovo filone che, in questo caso, riguarda i moltissimi commenti denigratori pubblicati nei mesi scorsi sul web. Nel mirino dei familiari di Pierina sono finiti i ‘leoni da tastiera’ che, stando agli avvocati di parte civile Marco e Monica Lunedei, durante tutto l’arco dell’inchiesta hanno contribuito a fomentare come mantice sul fuoco l’odio verso la famiglia di Pierina. E ora, a distanza di diversi mesi dalle prime denunce dei Saponi verso gli odiatori, da quanto emerge ci sarebbero già decine di indagati proprio a seguito dell’esposto querela della famiglia contro i commenti su social network e YouTube tesi all’abuso di credulità popolare, oltre a “manovrare l’opinione pubblica e influenzare il processo”, sostiene la parte civile.

“Si tratta di una strategia mediatica che emerge anche dagli atti di indagine – precisa l’avvocata Monica Lunedei –. La leggiamo nei documenti come le intercettazioni, dove Valeria Bartolucci la riferisce al marito Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio, durante i colloqui in carcere”.