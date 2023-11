Omicidio di Pierina, i figli della vittima: "Era una roccia"

Rimini, 10 novembre 2023 – “Avevamo scelto il silenzio, per amore e rispetto di nostra madre. Ma certe notizie ci hanno ferito".

La nuora rischiava l’espulsione dai Testimoni di Geova – La nuora Manuela: “L’assassino arriva da fuori”

Il figlio Giacomo insieme alla madre Pierina

Così hanno rotto il silenzio Giacomo e Chiara Saponi, gli altri due figli di Pierina Paganelli. Perché "sapere che è stata spiata mentre telefonava, e sentirla descrivere come una donna volgare che sparlava degli altri, ci ha addolorato", dice Giacomo.

"Era una dolce, rispettosa. Non si è mai intromessa nelle vite degli altri, neanche in quelle dei suoi figli". "Le ultime grandi gioie di mamma sono tutte legate a Giuliano e alla sua incredibile ripresa dopo l’incidente subito. Era ancora in coma quando ha stretto la sua mano. E la prima volta che ha aperto gli occhi accanto a lui c’era mamma".

"Ha affrontato tutte le sue battaglie con il sorriso – aggiunge Chiara – anche quando si è separata. Non ci ha mai fatto mancare nulla e ci è sempre stata vicino. È stata la mia roccia. Di recente mi ha aiutato tanto a casa con mio marito, quando lui ha dovuto affrontare una brutta malattia".