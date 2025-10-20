Omicidio Paganelli, Louis Dassilva alla sbarra in abito blu e papillon. I figli di Pierina: “Convinti sia il colpevole”

Rimini, 20 ottobre 2025 - Il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli torna in aula. Questa mattina è in corso la seconda udienza del processo che vede alla sbarra Louis Dassilva come unico imputato per l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato della 78enne riminese assassinata nello scantinato di casa sua in via del Ciclamino 31 lo scorso 3 ottobre 2023. Un’udienza in cui la Corte d’Assise di Rimini dovrà decidere sulle eccezioni preliminari sollevate dagli avvocati del 35enne senegalese, il quale si è presentato in aula in abito blu ciano con papillon abbinato.

Qualche sorriso con i propri avvocati, Riario Fabbri e Andrea Guidi, all’interno della camera di sicurezza e poi l’attesa per l’apertura dell’udienza alle 9.30. Un’attesa che Dassilva ha trascorso quasi sempre con gli occhi sempre fissi davanti a sé, verso i propri avvocati, o verso la moglie Valeria Bartolucci, con cui l’imputato si è scambiato il consueto cenno di affetto e d’intesa senza guardare ancora una volta verso i figli di Pierina.

Proprio Chiara e Giacomo Saponi sono intervenuti all’ingresso in tribunale: “Capisco che per alcuni dei nostri parenti essere in aula con l’uomo accusato di avere ucciso nostra madre sia faticoso, ma io personalmente voglio solo sapere cos’abbia fatto Dassilva il 3 ottobre del 2023 e perché. Siamo sempre convinti che sia stato lui”, ha scandito Giacomo Saponi.

E se “inizialmente non credevo a un collegamento tra il misterioso incidente di mio fratello Giuliano e l’omicidio di mia madre ora invece sono convinta che le due cose siano connesse”, ha aggiunto Chiara Saponi seduta ai banchi di parte civile. Convinzione condivisa dal fratello Giacomo secondo cui “una coincidenza sarebbe veramente strana. Per quel che riguarda Manuela invece - ha concluso poco prima dell’apertura dell’udienza - siamo convinti che sulla mattina del ritrovamento abbia detto tutto ciò che c’era da riferire anche a seguito di una ritrattazione lunga, difficile ma verificata dalle indagini”.