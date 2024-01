Omicidio di Pierina a Rimini, Manuela: “Lettera di minacce, ho paura”

Rimini, 18 gennaio 2024 – Va dalle accuse di essere "complice" nell’omicidio di Pierina, all’augurio di "fare la fine di Ceaușescu e Mussolini" l’onda d’odio contenuta nella lettera recapitata al civico 31 di via del Ciclamino nei giorni scorsi e indirizzata a Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, l’anziana uccisa con 29 coltellate la sera dello scorso 3 ottobre.

La busta della lettera anonima di minacce mandata a Manuela Bianchi

Una lettera di minacce scritta in stampatello, con qualche correzione qua e là e qualche aggiunta. Tante, invece, le offese. Personali e poi legate alla presunta relazione clandestina di Manuela nonché ad accuse come: "Lei è sempre colpevole perché è complice". E il malaugurio: "Se la pena di morte in Italia non c’è, almeno si faccia più anni possibili di carcere o quantomeno che gettassero la chiave".

Sale la tensione in via del Ciclamino, dove ancora la polizia è sulle tracce dell’assassino della 78enne massacrata nei sotterranei del condominio ormai più di tre mesi fa e per cui il tempo non fa altro che alimentare sospetti per cui, è bene ricordarlo, Manuela Bianchi non è comunque iscritta al registro degli indagati. Per questo proprio ieri il consulente della difesa della donna, Davide Barzan, si è recato in Procura su mandato dell’avvocato Nunzia Barzan per depositare la formale denuncia-querela per conto di Manuela contro ignoti, per il reato di minacce aggravate contenute nella lettera.

D’altronde la situazione in via del Ciclamino per ammissione della stessa nuora – intercettata dai microfoni della Rai – è insostenibile: "Non mi sento al sicuro – così Manuela Bianchi –. Non riesco a capire perché si siano accaniti così tanto contro di me. A parte certe frasi che possono riguardare alcune cose che ho fatto, anche se sono pesanti ci potrebbero anche stare. Ma non riesco a capire questa cosa dell’assassina (...). Chi mi conosce sa che non è assolutamente possibile questa cosa. Chi non mi conosce mi guarda dalla tv e dalla tv passa questo: che io sono un’assassina, che potrei essere un’assassina e per me è una cosa inconcepibile".

La Bianchi non ha poi fatto mistero di crescenti preoccupazioni riferite anche alla figlia 16enne, che "psicologicamente è completamente a terra, è una settimana che sta fuori di casa perché non vuole stare qui. Ho paura per me e ho paura a lasciarla sola", ha continuato la nuora di Pierina. Intanto le indagini coordinate dal pm Daniele Paci continuano serrate nel tentativo di inchiodare il colpevole del delitto di Pierina.