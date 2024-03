Omicidio Pierina, Manuela sceglie il fioretto: "Louis sa che io non c’entro col delitto"

Rimini, 23 marzo 2024 – ”Mia suocera merita giustizia". Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, massacrata con quasi 29 coltellate nel garage del condominio di via Del Ciclamino - rompe il silenzio a distanza di alcuni giorni dalle ultime dichiarazioni pubbliche. La Bianchi - dopo aver ribadito di "credere nel lavoro della Procura" e aver "auspicato che nel più breve tempo possibile sia assicurato alla giustizia l’assassino o gli assassini" - si rivolge direttamente a Louis Dassilva, suo ex vicino di casa, con il quale per un breve periodo aveva intrattenuto una relazione extraconiugale.

Manuela Bianchi, nuora dell’ex infermiera uccisa in via del Ciclamino

Giovedì scorso il 35enne senegalese ha rilasciato un’intervista al programma La vita in diretta, nel corso della quale è stato incalzato con domande riguardanti proprio la Bianchi. "Qualcuno vuole tirarmi in mezzo, mettermi in trappola. Se potrebbe essere Manuela? Potrebbe…", ha detto Dassilva all’inviato della trasmissione di RaiUno. "Personalmente - premette Manuela - ho sempre creduto nell’innocenza di Louis. In primis non aveva assolutamente nessun motivo per fare del male a mia suocera. Aveva buoni rapporti con tutto il vicinato compresa mia suocera. Per quanto ho potuto conoscerlo io è un ragazzo posato, gentile sempre disponibile verso tutti con un profondo rispetto per le persone molto più grandi di lui". Manuela - assistita insieme al fratello Loris dall’avvocato Nunzia Barzan e dal consulente Davide Barzan - si sofferma quindi su alcune presunte illazioni trapelate dall’intervista di Dassilva.

"Ho sentito purtroppo le dichiarazioni che sono state fatte da Louis nei miei riguardi. Sono certamente parole che mi lasciano basita e dispiaciuta oltre che sono del tutto prive di ogni fondamento. Sono sicura che lui sappia esattamente che io non c’entro niente con l’omicidio di mia suocera e che tantomeno abbia mai avuto intenzione di mettere in mezzo lui in qualche maniera. Ribadisco la mia totale estraneità all’omicidio di mia suocera. Credo che questa situazione così grave così assurda ha sconvolto completamente le nostre vite".

Poi un riferimento alla somma di denaro (2mila euro) che la nuora di Pierina aveva chiesto a Dassilva di custodire per conto suo. Su quella vicenda, aggiunte la Bianchi, "Louis sa molto bene come sono andate le cose: semplicemente mi ha aiutato, offrendosi di tenere in custodia i soldie me li ha restituiti quanto ne ho avuto bisogno. Ma questa storia non ha nulla a che fare con quello che è successo a mia suocera. Se mi chiedete se qualcuno vuole incastrarlo, la mia risposta è assolutamente no. Non ho nessuna paura – ribadisce ancora una volta Manuela –. Sono innocente, la verità verrà fuori. Io, il mio avvocato Nunzia Barzan e il mio consulente di parte Davide Barzan crediamo nel lavoro della Procura". A distanza di quasi sei mesi dal delitto di via Del Ciclamino, l’autore dell’omicidio di Pierina Paganelli resta ancora senza un volto e un nome. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Daniele Paci, proseguono.