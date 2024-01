Omicidio di Pierina news: c’è l’immagine di un furgone sospetto vicino al luogo dell’incidente del figlio

Rimini, 10 gennaio 2024 - Un mezzo di grandi dimensioni e di colore bianco, un furgone o una Jeep, immortalato mentre la mattina presto del 7 maggio 2023 si allontanava da via Coriano in tempi compatibili con l'orario (le 5.20 circa) in cui è avvenuto il misterioso incidente che ha coinvolto (e mandato in coma per i mesi successivi) Giuliano Saponi, il figlio 54enne di Pierina Paganelli: l'anziana uccisa a Rimini in via del Ciclamino la sera del 3 ottobre scorso e per cui la Procura di Rimini sta ancora indagando a caccia del responsabile.

A sinistra, Pierina Paganelli uccisa a 78 anni. A destra il figlio Giuliano, nel maggio scorso è stato investito mentre era in bici in un misterioso incidente

E' questa la novità che emerge dal setaccio delle immagini carpite da una telecamera di sicurezza pubblica in strada, posizionata non molto lontano dal punto dell'incidente di Giuliano avvenuto all'altezza del civico 151 di via Coriano: vicino a quella via del Ciclamino dove l'uomo vive vicino alla mamma poi uccisa.

Un veicolo di colore bianco che per dimensioni e tipologia risulterebbe compatibile con quello che avrebbe colpito e quasi ucciso il figlio di Pierina, stando a quanto emerso sinora dall'inchiesta sul misterioso incidente di Giuliano, di cui si sta occupando il sostituto procuratore Luca Bertuzzi, e che nelle scorse settimane era arrivata a stabilire che le ferite riportate da Saponi fossero compatibili con il violento impatto contro uno specchietto di un mezzo che viaggiava a velocità sostenuta.

Ora le immagini del mezzo carpite dalla telecamera sono nelle mani della Scientifica nel tentativo di schiarire il materiale e risalire alla targa del veicolo in questione per rintracciarne poi il proprietario.