Omicidio di Pierina, la nuora Manuela convocata in Questura

Rimini, 30 ottobre 2023 - Continuano le indagini sul barbaro omicidio - ancora irrisolto - di Pierina Paganelli, la donna massacrata con 29 coltellate il 3 ottobre scorso nei pressi dei garage sotterranei della sua abitazione.

Manuela Bianchi e, nel tondo, Pierina Paganelli

Nel primo pomeriggio di oggi Manuela Bianchi, nuora di Pierina, è stata convocata in Questura a Rimini per rendere sommarie informazioni testimoniali. Ad attenderla fuori dagli uffici di piazzale Bornaccini diversi giornalisti e le troupe televisive. La donna era già stata sentita in passato dagli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci.

Notizia in aggiornamento