Omicidio di Pierina: l’agguato, le urla e quelle 29 coltellate

Rimini, 7 giugno 2024 – Con l’iscrizione di Louis Dassilva nel registro degli indagati si chiude un capitolo e se ne apre un altro nel libro del mistero cominciato alle 22.10 circa del 3 ottobre scorso. Quella sera la 78enne Pierina Paganelli era di ritorno da un incontro di preghiera con il gruppo dei Testimoni di Geova e nei sotterranei di via del Ciclamino 31 andò incontro alla morte. Brandendo un coltellaccio da cucina con la lama lunga 15 centimetri, il killer colpì 29 volte.

A sinistra, la vittima Pierina Paganelli; a destra, l'indagato Louis Dassilva

Coltellate inferte con brutalità nei sotterranei umidi dove Pierina era andata a parcheggiare l’auto. Un delitto di cui però si son dovute attendere le 8.30 della mattina dopo, quando a trovare il cadavere in fondo alle scale che portano ai sotterranei fu la nuora Manuela Bianchi, moglie del figlio di Pierina Giuliano Saponi, ricoverato al momento del delitto per un misterioso incidente che lo aveva ridotto in fin di vita a maggio 2023.

Dal ritrovamento, il timer inizia a contare i minuti, le ore, i giorni e mesi. Mesi di indagini, compiute dalla squadra mobile di Rimini diretta prima dal vicequestore Dario Virgili e ora dal commissario capo Marco Masia. Un lavoro cominciato con le analisi di alcune telecamere poste in via del Ciclamino. Una in un garage dei sotterranei, una che ha carpito le urla di Pierina, gli istanti di un’aggressione durante la quale la pensionata avrebbe tentato la fuga oltrepassando le porte tagliafuoco. Invano.

Nessuna testimonianza. Un delitto di "forse ho sentito…" e di veleni familiari, acuiti col passare del tempo dalle voci del rapporto extraconiugale tra Louis Dassilva e la nuora di Pierina, Manuela Bianchi. Voci trapelate come fumo tra le fessure e diventate sempre più ingombranti nel quadrato di sospetti che, nei primi mesi, si era cementato tra Louis, Manuela, la compagna di Dassilva, Valeria Bartolucci e il fratello della Bianchi, Loris. È il delitto degli investigatori privati e dei consulenti legali, di pool difensivi istituiti prima ancora che qualcuno fosse indagato. Poi il delitto è sfumato.

Blindato dietro indagini sempre più serrate, accertamenti tecnici su ascensore, percorso di fuga dell’assalitore, rilievi fotometrici. Mai però affondando il colpo, con quelli esami del Dna, accertamenti irripetibili, sulle tracce trovate sul corpo di Pierina e ancora tutte da catalogare Si è passati dal sangue dell’assassino, poi rivelatosi essere quello di una bambina che si era ferita giocando, alla sua voce, altezza, forza. Tutto. Meno che il nome. Ora la Procura ha mosso la prima pedina.