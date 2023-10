Omicidio a Rimini, uccisa una donna

Rimini, 4 ottobre 2023 - È stata un’alba di sangue quella vissuta questa mattina intorno alle 8.30 in via del Ciclamino al civico 31 nel complesso di Ca’ Acquabona, sulla via che porta da Rimini a Coriano. Li, nella corte di due schiere di condomini color verde, rosso e giallo dove attraverso una ripida passerella di cemento si discende nella zona garage.

A quei box auto divisi dall’ascensore per accedere ai palazzi da una porta tagliafuoco alla ridosso della quale sarebbe avvenuto il terribile omicidio nel quale è stata uccisa una donna di 78 anni. Testimone di Geova, da qualche mese tutti i giorni faceva visita al figlio che a seguito di un incidente era ricoverato alla Clinica Sol et Salus a Rimini. Era stato anche per un paio di mesi in coma.

La vittima è stata trovata tra la porta tagliafuoco e l’ascensore per accedere all’appartamento in cui viveva da sola. Di fronte abitava un figlio con moglie e nipote della vittima. La donna è stata trovata alle 8.30, ma non si sa ancora a che ora di preciso sia stata uccisa. La 79enne era divorziata da anni, l’ex marito vive a Monaco di Baviera. In tutto avevano tre figli: oltre a quello che vive di fronte a lei, una sta San Marino uno a Santarcangelo.

Indaga la Squadra Mobile. In via del Ciclamino è subito accorso il medico legale, nell’attesa anche del sostituto procuratore di turno Paci per procedere nella ricostruzione del delitto.