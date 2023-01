Omicidio suicidio a Bellaria, si scava nel passato e nei telefoni di Vittorio Capuccini e Oriana Brunelli

Bellaria, 15 gennaio 2023 - L'analisi dei cellulari e le testimonianze dei familiari saranno fondamentali per comprendere il movente che sta dietro l'omicidio-suicidio consumatosi nel pomeriggio di sabato nel parcheggio dell'istituto Giordano di Bellaria-Igea Marina. Gli inquirenti stanno scavando nel passato di Vittorio Capuccini, 82 anni, ex vigile in pensione, e in quello di Oriana Brunelli, 70 anni, entrambi residenti a San Mauro.

Omicidio suicidio a Bellaria, nei riquadri le vittime Vittorio Capuccini e Oriana Brunelli

Ieri i due si sono dati appuntamento in quell'area di sosta tra le vie Rossini e San Mauro. Poi l'uomo è sceso dalla sua auto, una Renault Twingo, ha estratto un revolver, ha aperto la portiera della macchina di Oriana e ha esploso tre colpi, uccidendola. A quel punto è tornato nella Twingo e ha rivolto l'arma contro se stesso, togliendosi la vita.

Gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Paolo Gengarelli, stanno lavorando a diverse ipotesi.

Non si esclude che tra i due sammauresi - entrambi sposati, con figli e nipoti - potesse esserci stata in passato una relazione extraconiugale. Per questo motivo sarà fondamentale setacciare attentamente i messaggi e le chiamate che potrebbero essersi scambiati nelle ore che hanno preceduto la tragedia.

I telefoni sono stati sequestrati. Si attende inoltre l'esito della perizia disposta dalla Procura per la giornata di domani.

Qual è era il legame tra l'ex vigile in pensione, molto conosciuto in città e autore di poesie che condivideva frequentemente sul suo profilo Facebook, e la donna? E cosa li ha spinti ad incontrarsi in quel parcheggio di Bellaria?