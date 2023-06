Omicidio-suicidio in via Gambalunga Si cerca il movente nei cellulari dei coniugi

Alla ricerca della verità. Continua serrato il lavoro d’indagine della Squadra mobile, diretta da Dario Virgili, per diradare le nubi che ancora aleggiano sull’omicidio-suicidio di via Gambalunga, dove – nell’appartamento che condividevano – lunedì pomeriggio sono stati trovati morti i coniugi Gioacchino Leonardi e Svetlana Ghenciu. Ieri la polizia scientifica infatti è tornata sul luogo del delitto per eseguire nuovi rilevamenti e misurazioni, per acquisire materiale tecnico sulla scorta di quanto già fatto in questi giorni, nonostante il quadro di quanto accaduto sia già chiaro agli investigatori. Leonardi avrebbe ucciso con due colpi di pistola la compagna, prima di rivolgere l’arma contro sé stesso e farla finita. A confermare il tutto tuttavia sarà però l’autopsia sui corpi del 50enne e della 48enne moldava, che verrà svolta oggi. Nel frattempo, il medico legale ha già ipotizzato che la tragedia si fosse consumata qualche giorno prima del ritrovamento, quando il figlio della coppia era fuori di casa.

Ancora oscuro resta però il movente che avrebbe spinto Gioacchino Leonardi a compiere il gesto di uccidere la compagna Svetlana. Per questo le indagini si stanno concentrando nel passare al setaccio i cellulari della coppia, alla ricerca di qualche elemento utile che possa affiorare dal passato dei due e, forse, giustificare quegli spari che in un lampo hanno privato un adolescente di 16 anni sia della mamma che del papà.