Ondata di turisti per Pasqua: "Hotel dotati di riscaldamento, solo così potranno essere aperti"

"Quest’anno la Pasqua cade bassa: chiederemo all’amministrazione che possano aprire e ospitare turisti anche gli alberghi con il solo riscaldamento nelle camere e non negli spazi comuni, mentre venga vietata l’apertura a quelli che ne sono del tutto privi, che dovranno attendere il 15 aprile, come da regolamento comunale". Così la presidente di Aia Federalberghi Rimini. Patrizia Rinaldis spiega di essere contraria a richiedere ’sconti’ sulla tempistica di apertura per le strutture prive di riscalmento ’completo’ ( camere, corridoi, sala da pranzo, hall ecc.): "Dovranno attendere metà del mese prossimo". Ciò anche se le temperature medie continuano a restare da tempo nettamente superiori alla media. Con l’inverno che in pratica non è mai ’decollato’, salvo brevi flash estermporanei.

"Tutto vero – continua Patrizia Rinaldis – ma non possiamo comunque avere certezze rispetto a come sarà il tempo nelle prossime tre settimane, appunto fino a Pasqua, che quest’anno sarà il 31 marzo. Nè sono arrivate richieste particolari in tal senso da parte dei nostri associati. Per questo non mi sento, come rappresentante della categoria, di invocare una sorta di ’liberi tutti’. Ciò a tutela della nostra clientela. Anche perché è successo purtroppo in più occasioni, negli anni scorsi, che quando la Pasqua è caduta bassa abbiamo aperto i battenti alcuni alberghi del tutto privi di riscaldamento, mettendo in forte disagio i loro ospiti, che hanno giustamente protestato e segnalato il problema pubblicamente. Il risultato è stato un danno di immagine per l’intero nostro sistema ricettivo, che nella stragrande maggioranza è formato da operatori seri e professionali".

Su alcune delle chat degli albergatori di Rimini e provincia in questi giorni il tema della possibile apertura a Pasqua anche per chi non ha il riscaldamento è diventato virale. Ciò anche dopo la notizia che il Comune di Riccione ha deciso che l’apertura possa avvenire già il 15 marzo, con la facoltà di spegnere l’impianto di riscadamento dal 24 marzo, domenica delle Palme. "Non si stabiliscano regole diverse in due territori confinanti e contigui", osserva un albergatore". "In ogni caso – conclude Rinaldis – già i circa trecento alberghi stagionali di Rimini, che ovviamente hanno tutti il riscaldamento, costituiscono un nucleo importante per accogliere i turisti nel ponte di Pasqua. Le richieste iniziano ad arrivare proprio in questi giorni. Poi molto dipenderà dal meteo".

Mario Gradara