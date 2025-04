Online il nuovo sito del Comune di Cattolica. Foronchi: "Più semplice, intuitivo e accessibile"

È ufficialmente online il nuovo portale web del Comune di Cattolica, rinnovato nella veste grafica, nell’organizzazione dei contenuti e con un sistema di navigazione più semplice, intuitivo che consente un accesso rapido a tutti i cittadini e cittadine. Ad annunciare il lancio del sito la sindaca Franca Foronchi e l’Assessora ai servizi informativi e innovazione Claudia Gabellini: "Dopo 12 anni, è arrivato il momento di innovare il nostro Comune anche sul fronte digitale e informatico – hanno ribadito le due amministratrici – Questo sito è stato il frutto di un grandissimo lavoro di squadra che ha visto in prima linea l’ufficio del sistema informativo comunale e il settore comunicazione con gli uffici stampa e relazioni con il pubblico ma che ha coinvolto tutti i settori comunali in una articolata e complessa operazione di revisione dei servizi e dei processi".

Il portale, che è conforme alle linee guida dettate dall’AgID, l’Agenzia per l’Italia digitale che definisce standard per la chiarezza, la trasparenza e l’accessibilità dei siti della Pubblica amministrazione, è accessibile all’indirizzo www.comune.cattolica.rn.it e presenta un’architettura strutturata in quattro sezioni principali, raggiungibili dal menù di navigazione sempre presente: Amministrazione (per informazioni sugli uffici e sull’amministrazione in generale), Novità (con notizie, comunicati stampa e avvisi), Servizi (contenente tutte le schede dei servizi e procedimenti per il cittadino) e Vivere il Comune (con eventi, luoghi e informazioni sul territorio).

"Il portale di un Comune – prosegue la sindaca – è fondamentale per la vita di cittadini e cittadine, di imprese e operatori economici, oltre a rappresentare una vetrina sul mondo della nostra città, dei suoi servizi ed eventi. Il nostro ringraziamento al dirigente dei servizi informatici Stefano Bruscoli, che ha guidato e coordinato con grande competenza e professionalità i lavori per la realizzazione del sito, e alla squadra di informatici dell’ufficio Information e technology diretta dall’ingegnere Alessandro Ferri".

Luca Pizzagalli