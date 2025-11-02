Onore ai ragazzi del Parsifal: "Una tragedia senza colpe"

Poesie e lacrime per l’omaggio ai ’ragazzi del Parsifal’. Trent’anni fa la tragedia che sconvolse Rimini e l’Italia intera. Era il 2 novembre 1995 quando nel golfo del Leone, a 30 miglia dall’isola di Minorca, un’onda anomala alta 10 metri si abbattè sull’equipaggio del Parsifal, diretto a Casablanca per partecipare alla regata transoceanica Transat des Alizés. L’albero del Parsifal, gioiello della vela costruito nel cantiere riminese Carlini, si spezzò e la barca affondò dopo 4 minuti. I 9 membri dell’equipaggio si buttarono tutti in mare. Solo 3 si salvarono, soccorsi 18 ore dopo il naufragio. Nell’incidente morirono Daniele Tosato, Ezio Belotti, Francesco Zanaboni, Giorgio Luzzi, Luciano Pedulli, Mattia De Carolis. Ier, nel giardino intitolato alla loro memoria in via Destra del porto, 300 persone hanno partecipato alla commemorazione: tra loro i parenti delle vittime, rappresentanti del Centro studi sicurezza in mare e di Circolo velico, Club nautico, Yacht club, Lega navale, Marina di Rimini. Tanti i momenti toccanti durante la cerimonia, in particolare quando hanno preso la parola i parenti delle vittime. Come il padre di Zanaboni, che ha letto commosso una lettera dedicata al figlio, e la poesia recitata da uno dei famigliari di Tosato. Nelle loro parole tante dolore, ma anche il ricordo di quello straordinario spirito che animò i ragazzi del Parsifal, salpati sognando l’impresa nell’Atlantico. Il tempo delle polemiche e della responsabilità è finito. "Non siamo qui per recriminare, ma per ricordare chi ci ha lasciato", dice Leonardo Bernardini, presidente del Circolo velico. Per Jamil Sadegholvaad "nella tragedia dei ragazzi del Parsifal c’è tanto dolore, c’è il rapporto con la natura, con il mare e con la sicurezza di chi va in mare. Ci sono tante cose che ancora oggi sono parte di quello che siamo e che dovranno continuare ad esserlo. In una parola c’è Rimini". Il sindaco ha letto poi un ricordo di Giuseppe Chicchi, che era primo cittadino all’epoca della strage in mare. "La tragica avventura del Parsifal – scrive Chicchi – continua a ricordarci l’importanza dei temi della sicurezza in mare, e anche il compito di tutelare e far crescere la passione per la vela". Assenti alla commemorazione i tre superstiti: Carlo Lazzari, Andrea Dal Piaz, l’armatore del Parsifal Giordano Rao Torres. Troppo dolore per loro, ancora oggi.

Manuel Spadazzi