Open Space, avanti tutta : "I dehor dei locali pubblici sono avamposti di sicurezza"

"I dehor sono un valore aggiunto per attività e clienti, e lo sono anche per aumentare sicurezza e ordine pubblico, rendendo più vivo il territorio. Chiediamo che il Comune rinnovi il provvedimento anche per il 2024". Lo hanno chiesto a gran voce ristoratori e baristi, in testa il presidente provinciale di Fipe Confcommercio Gaetano Callà, in un incontro "molto partecipato" all’assessore alle Attività economiche e alla Polizia locale Juri Magrini. All’ordine del giorno sicurezza, ordine pubblico e rinnovo di Open Space, che scade il 31 dicembre.

"Stiamo lavorando al rinnovo del provvedimento Open Space – ha annunciato Magrini – e le indicazioni di chi ogni giorno alza la serranda e accoglie le persone sono molto importanti. Rendere la città attrattiva tutto l’anno contribuendo a fare rimanere aperte le attività che la rendono ancora più appetibile per residenti e turisti è garanzia di tenuta sociale. Ci aspettiamo le proposte di integrazione in vista della stesura del provvedimento che andrà in vigore il prossimo anno". Proposte in parte anticipate dalla Fipe: "Semplificazione nelle richieste, tariffe eque e modulabili nei diversi periodi dell’anno", quelle principali. Callà insiste sul collegamento tra spazi esterni e vivibilità dei luoghi: "Conosciamo le difficoltà enormi riguardanti gli organici di forze dell’ordine e polizia locale e anche i forti impegni economici a cui è chiamata l’amministrazione in una città particolare come la nostra, che in estate vede lievitare le presenze sul territorio. L’ordine pubblico però rimane un tema preponderante per chi come noi rimane aperto tantissime ore: per le nostre attività l’insicurezza è molto dannosa e se c’è insicurezza il rischio è che si spengano anche quelle insegne che continuano a resistere, dando servizio notturno soprattutto in determinate zone. Un rischio che dobbiamo a tutti i costi evitare". "Anche per questo – aggiunge – sarà fondamentale preservare l’utilizzo dei dehor esterni concedendo il suolo pubblico alle attività di pubblico esercizio, in modo da rendere sempre più vive strade e piazze".

Ma sulla partita dehor resta appesa una spada di Damocle: se il governo non darà il via libera all’utilizzo degli spazi esterni anche nei centri storici, senza dover chiedere e attendere il nulla osta da parte della Soprintendenza - cosa che è stata fatta per il 2023 con un emendamento dal decreto Milleproroghe approvato lo scorso febbraio - i locali del cuore di Rimini si vedranno costretti a riavviare da capo l’iter per richiedere le autorizzazioni. Chiedendo appunto il parere, caso per caso, alla Soprintendenza. Un appesantimento che si è riusciti a evitare sia nel 2023 che negli anni recenti, quelli del Covid, quando i vari governi diedero il via libera, anche per ragioni di tutela sanitaria, all’utilizzo degli spazi all’aperto per i locali.

Mario Gradara