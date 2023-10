Operai qualificati per l’Adriatic sea

Per pubblicizzare gratuitamente i loro annunci, le aziende che stanno cercando personale possono utilizzare il portale regionale ‘Lavoro per te’ sia tramite i Centri per l’impiego, sia utilizzandolo in autonomia. Quest’ultima opzione è quella scelta da Adriatic Sea International, impresa con sede a San Clemente, specializzata in un segmento molto particolare, che dimostra quanto siano varie e dinamiche, nel territorio riminese, le scelte produttive dei nostri imprenditori. "Innovazione, ricerca tecnica, tecnologie innovative, qualità dei materiali, competenza, correttezza, – si legge nel sito aziendale – sono le caratteristiche che hanno permesso ad Adriatic Sea International di diventare un’azienda familiare con lo stile italiano e leader in tutto il mondo da oltre 45 anni nella progettazione, costruzione, installazione di acquari e impianti per il mantenimento di crostacei e molluschi vivi. Nel nostro stabilimento di 8.000 metri quadrati curiamo tutte le fasi del processo produttivo: dalla lavorazione del vetro alla lavorazione dell’acciaio, dallo stampaggio della resina alla produzione in falegnameria, dalla lavorazione del titanio all’assemblaggio del frigorifero, fino all’impiantistica, utilizzando i migliori raccordi in pvc. Il nostro personale tecnico altamente specializzato utilizza le tecnologie più innovative e sofisticate presenti sul mercato, tenendo sempre conto della cura maniacale dei dettagli e utilizzando le migliori materie prime, rendendoci così degli artigiani tecnologicamente evoluti." Le ricerche di personale attualmente valide riguardano il reparto produzione: falegnami, frigoristi o installatori idraulici, vetrai e serramentisti, tutti già qualificati o che abbiano avuto esperienze nella mansione di riferimento. Si cercano anche carrellisti, operai generici e addetti alle pulizie. Per ogni altro dettaglio e per candidarsi collegarsi al portale regionale ‘Lavoro per te’.