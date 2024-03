Operai sulla gru senza stipendio: "La priorità è pagare i lavoratori"

"Terremo monitorata la situazione: le priorità in questo momento sono le retribuzioni dei lavoratori. Ci auguriamo poi che le forze dell’ordine facciano chiarezza sul cantiere. A nostro avviso, ci sono delle zone d’ombra e alcuni aspetti che non tornano, dal tema della sicurezza alla regolarità dei contratti". Renzo Crociati, segretario generale di Fillea - Cgil, analizza a mente fredda il clamoroso episodio avvenuto martedì scorso in via Dario Campana, quando quattro cittadini egiziani (tre muratori tra i 19 e i 21 anni e il loro titolare), in forza ad una ditta di Milano, sono saliti in cima al braccio di una gru a 25 metri di altezza per protestare contro la mancata erogazione dei pagamenti. Trentamila euro: questa la somma che la ditta milanese, impegnata nella realizzazione di opere di cartongesso nel cantiere per la costruzione di due moderne palazzine, rivendicava di dover ricevere dalla società riminese appaltatrice del cantiere. La protesta messa in atto dai lavoratori ha fatto accorrere sul posto vigili del fuoco, personale sanitario e carabinieri del reparto operativo della compagnia di Rimini, insieme ai colleghi dell’ispettorato del lavoro. Grazie anche all’intervento di un negoziatore proveniente dal comando provinciale dell’Arma di Ravenna, è stato possibile sbloccare l’empasse, che si è risolto nel momento in cui la società appaltante e la ditta committente hanno eseguito due bonifici dal valore complessivo di 12mila euro. "Siamo felici del fatto che la situazione, almeno per ora, pare essersi risolta positivamente" prosegue Crociati. "Naturalmente vigileremo affinché le somme versate al titolare della ditta siano poi effettivamente redistribuite tra i lavoratori. Su questa vicenda restano però alcuni interrogativi. Se è vero che la contestazione dei dipendenti si trascinava da tempo, perché nessuno è intervenuto prima? Ci risulta che la ditta in questione non sia iscritta alla cassa edile. E’ un aspetto su cui ci aspettiamo chiarezza". Il compito di sciogliere i nodi è stato affidato ai carabinieri dell’ispettorato del lavoro, che stanno ora compiendo accertamenti a 360 gradi sul cantiere di via Dario Campana: a cominciare dalla ‘filiera’ dell’appalto fino alla regolarità dei contratti. Senza trascurare gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro e il rispetto delle varie normative.