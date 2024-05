Operaio ferito alla stazione: scattano i sequestri nel cantiere

È ancora ricoverato in rianimazione al ’Bufalini’ l’operaio di 32 anni, rimasto ferito nell’incidente avvenuto giovedì nel cantiere del linea ferroviaria a Santarcangelo, nei pressi della stazione. Originario di Caserta, il 32enne è tuttora in gravissime condizioni, soprattutto per le ferite al volto. L’operaio stava lavorando con alcuni colleghi, quando è stato colpito da una scheggia di ferro, dopo l’esplosione di un pneumatico di un apparecchio che stava utilizzando. Intanto la Procura ha mosso i primi passi. Sono scattati in queste ore il sequestro della ruota gommata e del martello impiegati dall’operaio. Un provvedimento firmato dal sostituto procuratore Davide Ercolani, magistrato di turno, necessario alle indagini che devono fare luce sull’incidente sul lavoro.

Ancora non è chiaro cosa abbia causato l’esplosione della ruota. Potrebbe essere stata (ma è solo un’ipotesi per ora) una scintilla provocata dall’uso del martello. Quello che è certo è che in seguito all’esplosione il 32enne è stato centrato da una scheggia di ferro, che l’ha colpito violentemente al volto. A dare l’allarme giovedì mattina erano stati i colleghi. Trasportato in elicottero all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena, l’uomo è stato sottoposto poche ore dopo a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano molto gravi.

A fare luce sulle cause dell’incidente sarà l’indagine che la Procura ha avviato. Sul posto giovedì, subito dopo l’incidente (avvenuto verso le 12), insieme ai sanitari del 118 erano intervenuti i carabinieri di Santarcangelo e gli ispettori del servizio di prevenzione e di sicurezza sul lavoro dell’Ausl. Sono stati già sentiti alcuni colleghi dell’operaio ferito e il titolare dell’azienda incaricata dei lavori. Già nei prossimi giorni verranno condotti tutti gli accertamenti tecnici, indispensabili per comprendere quali siano le cause che hanno provocato il grave incidente.