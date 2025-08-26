Operaio schiacciato sotto a un camion, salvato un attimo prima della tragedia

Riccione, 26 agosto 2025 – Può definirsi un vero e proprio miracolo quello accaduto nel pomeriggio di oggi al cantiere dello stadio Nicoletti di Riccione, dove un operaio è rimasto intrappolato sotto un camion carico di diverse tonnellate di ghiaia. Una scena drammatica, che si è conclusa fortunatamente senza conseguenze irreparabili grazie alla prontezza dei soccorsi.

L’uomo stava effettuando dei controlli al mezzo pesante, sceso per verificare un problema alla trasmissione.

I soccorsi che sono riusciti a salvare l'operaio rimasto incastrato sotto al camion di ghiaia (foto Migliorini)

Proprio in quel momento, mentre si trovava tra la motrice e il carico, si è verificato l’imprevisto: per cause ancora in corso di accertamento, si è disconnesso il tubo dell’aria compressa. In pochi istanti il sistema ha perso pressione, gli ammortizzatori hanno ceduto e il veicolo si è abbassato di colpo, schiacciandolo. Le urla disperate dell’operaio hanno attirato subito l’attenzione dei colleghi, che hanno lanciato l’allarme. Sul posto, in pochissimi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri di Riccione.

La squadra dei pompieri è riuscita a risollevare il camion e liberare l’uomo, che incredibilmente è uscito quasi illeso dalla morsa del peso. Chi ha assistito al salvataggio ha raccontato che sarebbe bastato un ulteriore abbassamento di pochi centimetri per trasformare la vicenda in tragedia.

Visibilmente scosso, l’operaio una volta estratto è scoppiato in un pianto liberatorio, consapevole di essere scampato alla morte per un soffio. Subito dopo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena, in codice di media gravità, per accertamenti più approfonditi. Accanto ai soccorritori, sul luogo dell’incidente si sono recati anche gli ispettori della Medicina del lavoro, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.