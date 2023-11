Operaio scivola e cade dal tetto. È grave in ospedale

Grande paura ieri mattina a Maiolo: un brutto incidente sul lavoro si è verificato lungo la strada tra Ponte Molino Baffoni e il paese. Un operaio di 58 anni, che si stava occupando di un intervento sul tetto di un’azienda, è caduto da un’altezza di circa tre metri. L’allarme è scattato immediatamente, facendo accorrere sul posto i mezzi di soccorso della Croce Verde, oltre ad una pattuglia dei carabinieri. Per motivi precauzionali, l’operaio è stato caricato a bordo dell’eliambulanza, che lo ha trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena per accertamenti. Il 58enne è sempre rimasto vigile e cosciente: fino a ieri era ancora tenuto in osservazione dal personale sanitario, anche se non veniva considerato in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi e per la verifica delle condizioni di sicurezza, oltre ai militari dell’Arma, sono intervenuti anche gli ispettori della Medicina del Lavoro.