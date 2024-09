Operaio travolto da una ruspa. Ditta assume il figlio per risarcirlo

Nulla potrà mai restituire una vita, ma c’è un senso di compensante prosecuzione pur dentro la tragedia che il 16 aprile 2021 scosse la famiglia del 53enne di origine campana che rimase ucciso a Viserba, schiacciato da una ruspa operante nel cantiere stradale di via Mazzini, per la nuova viabilità nell’area e gestito da Rfi lungo la ferrovia Rimini-Ravenna. Il senso di un figlio che, come risarcimento nei confronti di una famiglia distrutta dalla prematura scomparsa del padre, è stato assunto dall’azienda appaltatrice del cantiere di Rfi in cui il parente deceduto lavorava, la Fadep Srl. È questa una parte dell’epilogo per l’incidente mortale sul lavoro risalente a oltre tre anni fa, per cui ieri è arrivata anche una condanna nei confronti del responsabile della stessa Fadep, finito a processo insieme a due addetti di una ditta subappaltata, la ’Fratelli Moretti’, che quel giorno si trovavano nel cantiere della tragedia: uno alla guida della ruspa sotto cui il 53enne morì e l’altro a terra.ci

Nello specifico all’esito dell’udienza che si è tenuta davanti al gup Raffaella Ceccarelli, è arrivata una condanna a 8 mesi – a fronte dei due richiesti dal pm – per il responsabile della Fadep, difeso dall’avvocato Carlo Alberto Zaina, che ha scelto il giudizio con rito abbreviato. È finito invece con un patteggiamento a 10 mesi e dieci giorni ciascuno per i due operai della ditta subappaltatrice, di cui uno dei quali si trovava alla guida della ruspa al momento della tragedia.

L’incidente infatti si verificò stando alle accuse per un tragico errore, quando l’operatore a bordo del mezzo meccanico non si rese conto della presenza del 53enne alle proprie spalle mentre compiva una manovra di retromarcia con la rusa. Così il mezzo colpì e travolse il 53enne, che morì sul colpo, dando inizio alle indagini di polizia e Medicina del lavoro e quindi al processo per omicidio colposo in concorso per i tre imputati.