Operativa la nuova isola ecologica in centro

Apre i battenti una nuova isola ecologica interrata nel centro storico. La nuova postazione, in via Bastioni Meridionali vicino a Porta Montanara, si aggiunge alle quattro già attive dal 2021 "e fa parte di un sistema che unisce la sostenibilità ambientale alla qualità urbana", spiega Palazzo Garampi. L’altra novità riguarda il design. Il sistema di introduzione dei rifiuti è costituito da una torretta con effetto ’corten’, concordato nella forma e nel colore con la Soprintendenza. Alla base della torretta un segno di decoro e bellezza, con un’incisione che richiama le farfalle di Tonino Guerra.

La nuova isola si aggiunge alle quattro già operative di via Bastioni Occidentali, via Bastioni Settentrionali, via d’Azeglio e Largo Gramsci. Partiti nei giorni scorsi i cantieri per la realizzazione delle postazioni interrate in via Michelangelo Tonti e in via Mameli. Nel frattempo per i residenti della zona restano in funzione i contenitori stradali Smarty, a cui accedere con la tessera (carta smeraldo).

Con questa operazione Rimini sviluppa la raccolta differenziata migliorando la percezione della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano. "Con la progressiva eliminazione dei cassonetti stradali e l’inserimento delle nuove postazioni interrate – aggiunge il Comune – il centro storico della città sarà così liberato dalle attrezzature più ingombranti, riducendo l’impatto visivo anche nelle vicinanze di elementi di pregio storico-monumentale". L’iniziatziva coinvolge circa 5.000 utenze domestiche e prevede la realizzazione di 14 isole ecologiche interrate, di cui 5 completate, due in corso di realizzazione, le altre sette con progetto definitivo già approvato. Consentiranno la raccolta differenziata di carta, vetro, plasticalattine e frazione organica - oltre al rifiuto residuo - e una migliore organizzazione degli spazi urbani riducendo i contenitori.