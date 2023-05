Operatori socio-sanitari di quartiere per i più fragili

"Solo una comunità che sa prendersi cura delle persone più fragili è aperta al futuro". Lo sottolinea il sindaco Filippo Giorgetti, annunciando la nascita di nuovi progetti dedicati a anziani, disabili e delle persone che a loro volta si prendono cura dei più fragili. A Bellaria è nato il nuovo sportello di ’aiuto digitale’ con l’associazione per i diritti degli anziani (Odv): tutti i mercoledì un consulente (dalle 9 alle 12) allo sportello Urp fornisce gratuitamente un supporto nell’utilizzo di pc, piattaforme, smartphone, l’accesso ai servizi digitali, l’utilizzo dello Spid e del fascicolo sanitario elettronico.

Per anziani e disabili è partita un’importante iniziativa: l’istituzione dell’operatore socio-sanitario di quartiere, promossa insieme all’Ausl, gestita dalla cooperativa sociale Seriana 2000. Per una decina di persone (individuate dalle assistenti sociali), l’oss di quartiere effettua passaggi periodici a casa, assistendole con la spesa, l’acquisto di medicine o il pagamento delle bollette, accompagnandole nei negozi o in chiesa. L’obiettivo è contrastare l’isolamento di queste persone, monitorandone lo stato di salute e promuovendone il benessere, per aiutarle così ad aumentare la loro autonomia. "Queste sono alcune delle novità che avvicinano i servizi alle persone – osserva l’assessore ai servizi sociali Flaviana Grillo – Implementazioni che si aggiungono a un altro sportello di recente introduzione: è il servizio sociale di prossimità, che ogni venerdì mattina è fruibile in piazza Falcone e Borsellino. Senza bisogno di fissare prima un appuntamento, i residenti possono incontrare le assistenti sociali e ricevere informazioni". Partiti anche gli incontri dei gruppi di Auto mutuo aiuto per chi aiuta: al centro per famiglie "Giovanni Paolo II le persone (i caregiever) che si prendono cura di familiari non autosufficienti condividono le loro esperienze con alcuni esperti del settore, coordinati dall’assistente sociale Elisa Cmandini.

