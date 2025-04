Operazione alle corde vocali:: "Attesa ridotta da due anni a 2 mesi"

Ci sarebbero voluti mesi. Anzi, anni. Almeno due, stando alle tempistiche fornite dall’ospedale di Nocera Inferiore (Salerno) alla signora Ilaria De Prisco. Una vera e propria odissea sanitaria sarebbe stata prospettata alla donna, insegnante alle scuole medie, per rimuovere chirurgicamente un polipo alle corde vocali che da settembre scorso, piano piano, l’aveva portata a una sorta di afonia. Due anni di attesa, per evitare la strada privata e sborsare così 4.500 euro. Una vera e propria impasse quella che la paziente campana si era trovata di fronte. Uno stallo a cui, però, ha messo una pezza questa volta l’ospedale ’Cervesi’ di Cattolica.

E’ stato proprio il sistema sanitario dell’Emilia-Romagna a correre in soccorso di Ilaria De Prisco. "La donna si era rivolta al mio studio medico a Salerno, mia città di origine, proprio per cercare una soluzione alternativa al suo problema – riavvolge il nastro l’otorino Aniello Montalbano, che ha poi operato con successo al ’Cervesi’ la signora –. L’insegnante infatti presentava due neoformazioni su entrambe le corde vocali che ne pregiudicavano gravemente la voce. Ecco perché la donna è stata quindi subito messa in lista d’attesa per l’ospedale di Cattolica dove siamo abituati a compiere questo tipo di interventi a bassa complessità". Da quando la donna è stata ’intercettata’ all’esecuzione dell’intervento chirurgico vero e proprio "sono passati un paio di mesi, tra fine gennaio e metà marzo, quando abbiamo operato – spiega ancora Montalbano –. Un tempo quello trascorso assolutamente in linea con la classe di priorità assegnata alla signora e che a ben vedere ha anticipato di molto la prospettiva iniziale di attesa di due anni".

Fortunatamente, i polipi alle corde vocali è emerso come "non fossero di carattere maligno" e questo è stato possibile solo grazie all’affiancamento dell’esame istologico alla soluzione chirurgica. "La capacità di operare questo tipo di lesioni in tempi così brevi è un vantaggio reso possibile solo dopo avere dislocato parte della nostra attività chirurgica a bassa complessità sull’ospedale di Cattolica", riassume il dottor Marco Trebbi, direttore dell’unità operativa di otorinolaringoiatria di Rimini. "Così abbiamo individuato un numero selezionato di interventi per un numero altrettanto selezionato di pazienti e questo ci permette ora di mantenere liste d’attesa per operare in tempi piuttosto rapidi. All’ospedale di Cattolica infatti non c’è tutta la componente chirurgica legata alla oncologia, che per ovvie ragioni ha la priorità. Tra le patologie prese in carico – elenca ancora il direttore Trebbi – abbiamo appunto quelle delle corde vocali, interventi per deviazioni del setto nasale, che anche in questo caso avrebbero altrimenti tempi d’attesa lunghissimi, e infine la chirurgia dell’orecchio per interventi contro la sordità. Tutto ciò è reso possibile anche dall’impegno della direzione nel fornire all’ospedale tutta la strumentazione per questo tipo di interventi di modo da alleviare le liste portando un tempo massimo di due mesi per le operazioni alle corde vocali e di 5/6 mesi ad esempio per il setto nasale".

Francesco Zuppiroli