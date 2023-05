Operazione decoro per l’ex Delfinario

Ruspe, pennelli e ramazze in azione da giorni all’ex Delfinario. Personale di Hera e volontari al lavoro per dare una sistemata alla struttura, in attesa della riqualificazione. Ovvero la realizzazione di un ospedale per le tartarughe marine, per iniziativa di Club Nautico e Fondazione Cetacea. Il progetto finora è stato rallentato dalla burocrazia. "Ma contiamo di partire con i lavori a ottobre – spiega Sauro Pari, il presidente della Fondazione Cetacea – Martedì avremo un nuovo incontro con il Comune. Intanto cerchiamo di sistemare l’aera. Hera ha portato via rifiuti. Lunedì si faranno altri interventi. Contiamo di aprire i battenti, seppur parzialmente e senza possibilità di accedere alla vasca, mercoledì prossimo. Abbiamo stretto l’accordo coi titolari del minigolf per fare tutti i giorni durante l’estate lezioni di educazione ambientale". Pulizia e verniciatura sono effettuati in collaborazione con il Comune e i titolari del bagno 1, che nelle scorse settimane aveva segnalato la situazione di degrado.