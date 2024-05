Operazione fondali puliti: domani in azione cinquanta sub

Torna ‘Fondali Puliti Romagna’, l’iniziativa che coinvolgerà subacquei e apneisti, guidati dal Coordinamento Romagna Sub, che si caleranno in acqua per liberare i fondali dalla presenza dei rifiuti nello specchio di mare antistante la spiaggia di Cattolica e non solo. Nel 2023 si raccolsero oltre 1.500 kg di rifiuti lungo l’intera costa romagnola. L’evento farà tappa a Cattolica, domani, grazie all’impegno del circolo nautico e della scuola di sub e apnea Easy Diver (coordinata da Marcello Fadi), con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle scuole di sub Cesena Blu, Lion Fish Cesena. A supportare l’iniziativa bagnini e chioschisti della zona, con attrezzature e personale. Il ritrovo è alle 8.30 proprio sulla spiaggia del circolo nautico: in arrivo una cinquantina di sub pronti a dare il loro contributo con impegno, buona volontà e tanto amore per il mare e il suo benessere. Tra gli interventi ci sarà la pulizia sottocosta ed anche attorno alle scogliere. Gran finale con una grigliata sulla spiaggia offerta dal circolo nautico di Cattolica. "Da amanti della vela e di tutte le discipline che hanno a che fare con il mondo nautico, non potevamo non essere presenti in questo progetto" dice il presidente del circolo nautico, Daniele Verni.