Operazione sicurezza: pronte 70 telecamere

Oltre 70 telecamere, street tutor, vigili urbani con presidio fisso sul lungomare, ed anche bagni pubblici riqualificati ed in sicurezza in pieno centro. La Regina si prepara all’estate ed annuncia interventi ed investimenti sul tema sicurezza. Ieri l’amministrazione comunale ha annunciato che i bagni pubblici, in passato obiettivo di alcuni atti vandalici, sono stati tutti e tre riqualificati, di cui uno totalmente ristrutturato e di nuova generazione, automatizzato, autopulente, aperto h24, accessibile a persone con disabilità e anche con fasciatoio per il cambio del bebè, in via Corridoni, dietro i giardini di Piazza Primo Maggio, in pieno centro dunque per migliaia di turisti.

"Abbiamo appena ultimato i lavori e riacceso così le luci su un punto centrale della città, nel cuore del salotto turistico di Cattolica – spiega l’Assessora Claudia Gabellini –, un investimento di circa 40mila euro tra lavori di muratura, risistemazione dei precedenti spazi che erano stati vandalizzati e predisposizione dei servizi. Il bagno automatizzato sarà accessibile a pagamento, giorno e notte. È dotato di un sistema meccanico di uscita funzionante anche in caso di blackout elettrico". Ma l’assessora precisa: "Tale ristrutturazione è solo uno dei tasselli del più ampio progetto sulla sicurezza urbana e integrata proposto nel 2023 alla Regione Emilia-Romagna definito di "Riqualificazione e valorizzazione degli spazi e potenziamento del sistema locale di videosorveglianza, l’utilizzo dei mediatori della convivenza cosiddetti Street Tutor ed Educatori di Strada".

Infatti in primo piano vanno ribadite azioni di ordine urbano e sicurezza che prevedono anche l’installazione di telecamere di fronte ai palazzi comunali (Municipio, Palazzo del Turismo e Polizia Locale) e in via Corridoni proprio di fronte ai bagni pubblici, al fine di garantire controllo e prevenire fenomeni di microcriminalità e abusivismo. "In totale abbiamo al momento ben 73 telecamere puntate sulla città – prosegue Gabellini – e questi occhi, insieme a presidi di controlli, con illuminazione costante delle aree interessate e riqualificazione degli spazi rendono attuabili e concrete le esigenze di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità e disordine favorendo il rispetto dell’ambiente urbano, una maggiore fruibilità e, più in generale, favoriscono un più rapido e puntuale controllo del territorio".

Ed infine: "Oltre alla riqualificazione delle strutture, il progetto mette in campo anche reali interventi rivolti ai i giovani e alla movida con gli Street Tutor e gli educatori di strada".

Luca Pizzagalli