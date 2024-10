Operazione ’spiaggia pulita’. Scatta la raccolta rifiuti

Guanti, sacchetti e maglietta d’ordinanza, al via a Cattolica l’operazione "spiaggia pulita". Il clean-up del litorale della Regina si terrà domani. Appuntamento alle ore 9.45 al Circolo nautico. Da lì, la squadra di volontari (dipendenti dell’azienda Amway che hanno scelto questa iniziativa come opportunità di team building) passerà al setaccio tutta la spiaggia fino al Porto. L’evento è organizzato dal Circolo nautico, insieme con la scuola di sub Easy diver, con il sostegno del Comune di Cattolica e in collaborazione con Marevivo Fondazione ETS, che fornirà il materiale e le procedure per la raccolta dei rifiuti, guanti, schede di catalogazione dei rifiuti e sacchetti. Le attività di raccolta si concluderanno entro le ore 12.30, con la pesata dei rifiuti raccolti e la loro consegna agli operatori Hera per lo smaltimento.

"Queste iniziative sono molto importanti non solo per il risultato immediato di pulizia del nostro litorale – spiega l’assessore all’ambiente Alessandro Uguccioni – ma anche per diffondere una cultura di sostenibilità nei confronti del mare e del suo ecosistema, il nostro elemento naturale per eccellenza, quello da cui dipende la nostra economia e sviluppo, ma soprattutto il nostro benessere".