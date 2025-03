"Opere abusive, no al condono"

Condono negato: quelle opere sono abusive, le mura dell’antico porto che restano inviolabili. Dopo 40 anni di contenzioso, la sentenza del Tar ha dato torto ai titolari di una casa del borgo San Giuliano. Siamo a ridosso del canale portuale in via Marecchia. I proprietari dell’abitazione avevano presentato nel 1985 la richiesta di sanatoria attraverso il condono edilizio. In merito si erano espressi diversi enti, dalla Soprintendenza che aveva presentato una serie di osservazioni e criticità, al Consorzio di bonifica trattandosi di una zona a pochi metri dal canale e sottoposta quindi a vincoli idraulici. Era stata bocciata la parte dell’abitazione che dal corpo principale arrivava fino alle antiche mura. Il ’no’ al condono da parte del Comune è arrivato nel 2018. Da allora la subentrata nuova proprietà della casa ha cercato di far valere e proprie ragioni, ma senza riuscirci. La sentenza del Tar ha reputato il ricorso in parte improcedibile, sotto alcuni aspetti, e in parte inammissibile.