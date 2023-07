"Opere al palo, rischiamo grosso"

"Con il commissariamento Riccione rischia di perdere contributi e una serie di grandi opere, dal parcheggio dell’ospedale al rifacimento di viale Ceccarini, dal Centro per l’impiego al porto". E’ il grido di allarme dell’ex assessore ai Lavori pubblici Simone Imola che sollecita la commissaria Rita Stentella ad andare avanti con questi interventi e la invita a "sbloccare l’assunzione del dirigente ai Lavori pubblici, Fabrizio Di Blasio, ora in forze nella Provincia di Forlì-Cesena". Vinto il concorso e già nominato, doveva prendere servizio il primo luglio. "Al momento _ dice Imola _ è la figura che serve di più in municipio per i finanziamenti del Pnrr, per i bandi del porto e del Ceccarini e perché sono state chieste ingenti somme per i danni da alluvione, che andranno gestite". "Di viale Ceccarini _ spiega Imola _ abbiamo affidato la progettazione preliminare e quella definitiva esecutiva. Temiamo che si perda il treno dei bandi di finanziamento regionale, perché in questi casi la scelta dell’opera va motivata sul piano politico. In quanto al porto, l’opera era finanziata e il progetto di fattibilità economica aveva l’approvazione della giunta. Abbiamo affidato anche la progettazione esecutiva che va approvata. Occorre chiudere la conferenza dei servizi e affidare l’opera per partire entro metà ottobre, altrimenti si perde il finanziamento".

Tanta la preoccupazione per il parcheggio dell’ospedale, in viale Frosinone, e per il Centro per l’impiego, nell’ex scuola di viale Puglia per via delle convenzioni da siglare. L’amministrazione stava definendo una bozza di convenzione con l’Ausl per l’area esterna che il Comune avrebbe preso in gestione per costruire il parcheggio, incluso il rifacimento di viale Frosinone con la pista ciclabile. "La convenzione era quasi chiusa, mancavano i dettagli _ rimarca Imola _. Sarebbe partita la progettazione, ora mi auguro che la commissaria vada avanti". C’è infine un’altra convenzione da chiudere con la Regione sul Centro per l’impiego. Per l’intervento di circa 1.700.000 euro il Comune ha ottenuto un contributo di un oltre milione. C’è l’ok della Sovrintendenza ed è quasi pronto il progetto di fattibilità che porterebeb alla realizzazione dell’opera". Nel frattempo, superate le difficoltà legate all’alluvione, la ditta appaltatrice ha ripreso ad asfaltare i viali Mondovì, Domodossola e Rivoli. Si procederà poi con il Saluzzo (tra i viali Casale e Alessandria) e Verbania. I lavori saranno terminati pure nei viali Moncalieri, Collegno e Valenza.

Nives Concolino