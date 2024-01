Opere d’arte ‘Turbolente’ con gli studenti del liceo artistico

Opere d’arte ‘turbolente’. Sono centoventi gli studenti del liceo Volta-Fellini che hanno creato opere d’arte originali alla mostra sull’alimentazione ‘Turbolenta’ che ha preso vita a Villa Franceschi. Le creazioni sono iniziate con la mosaicista Silvia Naddeo e verranno completate in classe dai ragazzi e dalle ragazze, essendo poi esposte nella sala Art Room di Villa Franceschi. La mostra multisensoriale indaga gli approcci della società verso il cibo e l’alimentazione. L’opera della mosaicista Silvia Naddeo ha coinvolto circa 120 studenti del biennio del liceo artistico Volta-Fellini. Gli studenti hanno visitato la mostra mentre l’artista illustrava il percorso espositivo. Poi i ragazzi sono stati invitati a realizzare opere grafiche ispirate alle diverse tematiche della mostra. Le opere elaborate dagli studenti saranno completate in classe e successivamente esposte nella sala Art Room, uno spazio creativo appositamente messo a disposizione dall’amministrazione comunale. Si tratta di un contenitore di esperienze artistiche in cui gli studenti sono liberi di ideare, sperimentare e realizzare progetti innovativi.