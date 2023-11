Opere finanziate con i fondi dell’alluvione

Nuovi attraversamenti stradali del Rio Cella e il ripristino manto stradale nelle vie Fagnano, Fontanone e dei Mulini, per un costo complessivo di 300mila euro. Gli interventi saranno coperti grazie ai 550mila euro che il Comune ha ricevuto dal governo per i danni del maltempo di maggio, in occasione dell’alluvione. Con i rimanenti 250mila euro saranno finanziati il ripristino e la messa in sicurezza delle vie Costa, Ca’ Rastelli e Camilluccia, ed anche ripristino della funzionalità idraulica dell’attraversamento di via Camilluccia. Infine una nuova passerella pedonale sul fiume Conca.