"Opere Pnrr, siamo nei tempi". Ma preoccupa il Metromare

Scuole, mobilità, servizi, digitalizzazione e impiantistica sportiva. Sono i settori sui quali il Comune ha scelto di investire gran parte dei 120 milioni di euro che Palazzo Garampi è riuscito a intercettare dei fondi Pnrr, grazie all’attività degli uffici e a una task force di personale specializzato. E’ la neo assessora al Piano nazionale di ripresa e resilienza, Valentina Ridolfi, a fare il punto sullo stato dei lavori. Alcuni interventi sono ultimati (come il centro servizi per il contrasto alla fragilità), altri da tempo in cantiere, tutti comunque in linea con la tempistica indicata dall’Ue. Con l’eccezione – importante – della seconda tratta del Metromare (verso la Fiera), il cui appalto è stato riassegnato da Pmr dopo i problemi riscontrati con la ditta precedente, "su cui contiamo ci possa essere una accelerata", spiega Ridolfi. "L’orizzonte è il 2026 – aggiunge l’assessora – per dare forma al disegno di una città connessa, a misura di cittadino e proiettata al futuro –. Il prossimo sarà l’anno in cui si raccoglierà gran parte dei frutti seminati nel corso degli ultimi anni, nel rispetto della rigida road map dettata dal Pnrr".

Cuore del programma di interventi è l’edilizia scolastica, con la realizzazione di tre asili nido (Peter Pan a Viserba, Pollicino al Parco Pertini a Marebello e Girotondo in via Codazzi). Legati all’ambito scolastico anche due interventi di più recente progettazione, le due mense per le scuole primarie Mario Lodi (Padulli) e Flavia Casadei (Viserba), inserite nel programma dei lavori pubblici per il prossimo anno. Corposa la mole di interventi dedicata all’impiantistica sportiva (leggi l’articolo qui sopra). Meno ‘visibile’, ma altrettanto concreto il pacchetto di interventi messo in campo dall’amministrazione del campo della digitalizzazione e innovazione. Sono infine già in servizio i primi bus full elettric in servizio per le linee di Start Romagna, acquistati attraverso risorse Pnrr, mentre, continua Ridolfi, "guardiamo con fiducia alle prossime settimane affinché si sblocchi l’intervento che interessa il prolungamento del Metromare verso la Fiera, dopo la riassegnazione da parte di Pmr dell’appalto dell’opera a seguito di tutti i problemi riscontrati con la precedente ditta. Confidiamo che ripartano al più presto le procedure per la realizzazione di un intervento così importante nell’ambito del disegno immaginato per la Rimini del 2026".

"Sono tutte opere, quelle finanziate dal Pnrr – conclude la Ridolfi – tanto quelle ‘materiali’ quanto quelle digitali, che si incrociano su importanti assi di sviluppo economico, infrastrutturale e tecnologico e vedranno la luce proprio in questo biennio. Due anni decisivi per la Rimini del futuro".

